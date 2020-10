A tanácsülés napirendjén két pont szerepelt, a mandátumot nyert önkormányzati képviselők, illetve a polgármester eskütétele. Nem kerülhetett sor a szakbizottságok megalakulására és az alpolgármester megválasztására, mert a 17 városatyából csak 15 volt jelen. Ferencz Botond (EMSZ) betegsége miatt nem lehetett jelen, az RMDSZ listáján egy hely üres maradt, mivel Gyerő József képviselői mandátumát nem érvényesítette a hatóság, ő az újabb polgármesteri tisztséget vállalta. Viszont nem léphetett helyébe a listán következő Bodó Töhötöm sem, az ő mandátuma még igazolásra vár. Így Ferencz és Bodó a következő tanácsülésen teheti le az esküt, ezután kerülhet sor a szakbizottságok megalakulására, az alpolgármester nevesítésére és titkos szavazáson való megválasztására.

Az eskütétel utáni első felszólalásában Gyerő József elmondta, 76 százalékos fölénnyel nyerte a polgármester-választást, az emberek értékelték személyes hozzájárulását a város fejlődéséhez, jó szemmel nézték a tanáccsal, a polgármesteri hivatal alkalmazottjaival együtt végzett munkát. Ennek következménye, hogy nemcsak magyarok, hanem román nemzetiségű városlakók is rá adták voksukat. A továbbiakban is a város minden lakója, a fürdőváros érdekében kívánja végezni dolgát, jó együttműködést remél a tanáccsal való közös munkában, nem kér a politikai csatározásokból – hangsúlyozta. „Sok sikert kívánok mindannyiuknak. Hajrá!” – fejezte be beszédét.

Tamás Sándor gratulált a második mandátumát kezdő polgármesternek, a helyi tanácsnak is. Elmondta: eddig is jó volt az együttműködése a kovásznai városvezetéssel, további támogatásáról biztosította a jelenlévőket. Ugyanakkor köszönetet mondott minden kovásznai lakosnak, aki a megyei tanács elnöki tisztségéért folytatott versenyben rá adta a voksát. Közel kétezer szavazatról van szó, köztük román anyanyelvűekéről is – hangoztatta. „Mi mást kívánhatnék, mint jó sok munkát, amelynek értelme van” – zárta beszédét.

Molnár János, a tanács RMDSZ-frakciójának vezetője úgyszintén köszönetet mondott a szervezetre voksoló kovásznaiaknak. „Komoly erőfeszítést kell tennünk továbbra a város minden részének fejlesztése érdekében, beleértve Vajnafalvát, Csomakőröst és más részeket is. Mi a város választottjai vagyunk” – mutatott rá.

Az SZDP és az NLP részéről felszólaló tanácstagok a maguk során a megkezdett, tervezési szakaszban lévő munkálatok folytatásáról szóltak, de új tervek előkészítését is szorgalmazták.

Az eskütételt pezsgős koccintással zárták a jelenlévők.