Szerető Férj, Édesapa, Nagytata, Tanár volt a mi apánk. Ha vidéken járt, gyerekek

köszöntötték ősz fejét, kicsinyek és nagyok, egykori tanítványok, régi életükre emlékezve, lassan levették a kalapjukat. Nagy volt az ő családja. Kelettől nyugatig, nyugattól keletig. Mikor vele voltunk, szívünk, lelkünk kitárult.

Összetört szívvel tudatjuk, hogy Ő, a drága férj, édesapánk, nagytatánk, az abásfalvi születésű

MÁTHÉ DÉNES

tanár úr

életének 81. évében 2020. október 21-én Budapesten hirtelen elhunyt.

Pályáját 1960-ban kezdte a szentkeresztbányai líceumban biológus tanárként, majd igazgatóként. 1978–1990 között a sepsiszentgyörgyi Kereskedelmi Líceum tanára, majd igazgatóhelyettese. 1990-től nyugdíjba vonulásáig a Székely Mikó Kollégium biológia szakos tanára. Életét a családjának és tanítványainak szentelte. Közel 170 diákot készített fel és indított útjára a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemre.

Drága Édesapánk! Drága Nagytatánk! Hiányodat már semmi sem pótolja, de bízva a feltámadás reményében, találkozunk. Isten legyen veled. Nyugodjál békében!

Gyászolja felesége, Ica, gyermekei, Zoli és Réka, unokái: Csongor, Hunor, Tiborka, Bogi és Zéti, menye, Enikő, veje, Tibor, rokonai, barátai. Temetéséről később intézkedünk.

1116047

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér,

HOSSZU ANDRÁS

életének 74. évében rövid szenvedés után 2020. október 22-én elhunyt.

Temetése október 24-én, szombaton 13 órakor lesz a közös temetőben.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

A gyászoló család

4319196

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, após, testvér, apatárs, keresztapa, szomszéd,

KOVÁCS ISTVÁN

szíve életének 75., özvegységének 2. évében megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2020. október 24-én14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdikővári ravatalozóháztól a katolikus temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

803

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, rokon és jó szomszéd, az eresztevényi

KOCSIS FERENC

életének 93., házasságának 59. évében rövid és méltósággal viselt szenvedés után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2020. október 23-án, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

A gyászoló család

1116043

„Elmentél tőlünk a csillagok felé, / Aranyló csillagpor hull már a lábad elé. / Arcunkat könny mossa, / Mert nem vagy már többé, / De szívünkben emléked élni fog örökké.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szárazajtai születésű sepsiszentgyörgyi

GECSE BÉLA

életének 67. évében 2020.

október 21-én visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Temetése október 26-án 13 órakor lesz a közös temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4319201



Részvét

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak BÖLÖNI-KELEMEN ÁGNES elhunyta alkalmából.

Szomszédasszonyai,

Erzsike néni és Gizi néni

4319175



Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

SZABÓ ERZSÉBET temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. Külön köszönet a szomszédoknak, a lakóközösségnek, akik osztoznak fájdalmunkban.

A gyászoló család

11106044



Megemlékezés

„Csillag volt, mert szívből szeretett, / S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben él és örökké ott marad.” Fájó szívvel emlékezünk MÁTYÁS TÜNDÉRE (szül. KICSI) halálának 13. évfordulóján.

Lóránt és Hanna

4319191

Életed elmúlt, mint egy pillanat, emléked szívünkben örökre megmaradt. Voltak terveid, nem készültél elmenni, szeretted volna látni unokád felnőni. Van fájdalom, mely a földön marad, szeretet, mi a síron túl is ugyanaz. Van élet a lelkednek odaát, ahová küldünk érted egy imát. Halálának első évfordulóján fájó szívvel emlékezünk a szotyori GYÖRBIRÓ JOLÁNRA. Legyen nyugalmad csendes, emléked áldott.

Lánya, veje és unokája

4319197

Egy csendes őszi reggel hirtelen elmentél, elhagytad a házat, amit olyan nagyon szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. Fájó szívvel

emlékezünk a nagyajtai

id. TÓTH GÁBORRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4319199

Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökre őrizzük drága emlékedet. Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk, de a szíved emléke örökre itt marad közöttünk. Fájó lélekkel, szomorú szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk VINCZE BENJÁMINRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emlékét szívünkben őrizzük.

A gyászoló család

1216

Örök hiányát érezve, jóságát, mosolyát szívünkbe zárva emlékezünk UGRON (FRIED) ÉVÁRA, akit 2020. április 24-én kísértünk utolsó útjára.

Szeretete szívünkben örökké élni fog. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Szerettei

du.

Kegyelettel emlékezünk a hat hete elhunyt sepsiszentgyörgyi id. BABOS IMRE asztalosmesterre. Emléke legyen áldott.

Szerettei

4319149

Voltak terveid, nem készültél elmenni, szeretted volna látni unokáid felnőni.

Fájó szívvel emlékezünk

BILIBOK GERGELYRE halálának második évfordulóján.

Pihenése legyen csendes.

Szerettei

4319150

Szomorú szívvel és tisztelettel emlékezünk a hét éve elhunyt id. KRIVOSIK ZOLTÁNRA. Emlékét örökre megőrizzük.

Özvegye, gyermekei,

és unokái

4319163

Kegyelettel emlékezünk

a rétyi születésű

PAKUCS ANDRÁSRA halálának ötödik évfordulóján. Szeretetét, jóságát nem feledjük, emléke bennünk örökké élni fog.

Istenünk, kérünk, add meg neki az örök békét, nyugodalmat.

Szerettei

4319166

Az élet csendesen megy tovább, de az emlékek elkísérnek egy életen át. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké él szívünkben a rád emlékezés. Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Egész életen át a jóságot két kezeddel szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossznak. Fájó szívvel és

könnyes szemmel emlékezünk a szerető férjre, drága édesapára, nagytatára, apósra, a bölöni NÉMETH LAJOSRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos özvegye, fia, menye, unokái és családja

4319168

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az illyefalvi születésű

sepsiszentgyörgyi

LŐTE LÁSZLÓRA

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető édesanyja

4319183

Fájó szívvel emlékezünk VÁNCSA ETELKÁRA halálának 30. évfordulóján. Pihenése

legyen csendes, emléke áldott.

Leánya, Márta, unokái,

Heinrich és Attila

4319187

„Bennünk él egy arc és egy meleg tekintet. / Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. / Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk senki soha el nem vehet.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk id. FARKAS ÁRPÁDRA halálának első évfordulóján. Pihenése

legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4319174

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. A jó Isten áldja meg drága jó szíved, angyalok simogassák két dolgos kezed. Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Emlékezünk az ozsdolai DOGĂRESCU ANNÁRA (szül. RÉMÁN) halálának második évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető testvére,

Amália és gyermekei

4319186

Soha el nem múló szeretettel, kegyelettel emlékezünk

FLÓRA GÁBOR újságíróra halálának 8. évfordulóján. Drága emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4319178

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a zágoni

születésű sepsiszentgyörgyi

CSOMA ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Pihenése

legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4319179

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. 13 éve kísértük utolsó útjára a mikóújfalusi születésű sepsiszentgyörgyi MÁTYÁS TÜNDÉT

(szül. KICSI). Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel

emlékezünk.

Szülei, testvére és családja

4319181

Érted, kiért nem szól most harang, gyújtok egy gyertyát hangtalan. Felcsap az apró láng, lehajtom fejem, s imára kulcsolom csendesen kezem. A neved a szél simítja egy hideg fejfán, a kék ég alatt az örök magány. Pótolhatatlan hiányod elviselni nagyon nehéz, de mégis bennünk élsz, mert az emlék erősebb, mint a halál. Kegyelettel, fájó szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

HIDEG-LUKÁCS ILONÁRA

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott és örök

Özvegye, fia, menye,

unokái és dédunokái

4319177