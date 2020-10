Általános a tanácstalanság, elkeseredettség és felháborodás a sepsiszentgyörgyi vendéglősök köré­ben, amiért ismét kénytelenek lezárni egységeik belső tereit. Úgy látják, elsősorban nem a vendéglátó ágazat okolható a koronavírus-járvány újbóli fellángolásáért, ezért túl drasztikusnak tartják az intézkedéseket. Legtöbbjük sötétnek látja az eljövendő heteket, a teraszokat, kerthelyiségeket megpróbálják minél tovább nyitva tartani, átalakítani, hogy a hidegebb időszakban is üzemeljenek, illetve az étel házhoz szállítását is folytatják, ám megtörténhet, hogy ez nem lesz elegendő a fennmaradáshoz.

Szigorítva, de engedni kéne

Kovács István, a Park komplexum tulajdonosa, a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátóipari Egységek Szövetségének elnöke szerint elkeserítő, hogy gyakorlatilag be kellett zárniuk a vendéglőt. A kerthelyiséget sem tudják lassan használni, az időjárás már nem alkalmas a kinti üldögélésre, és a személyzet egészségére is vigyázniuk kell. Egyetért azzal, hogy az egészség fontos, de nem tekinti jó megoldásnak, hogy a vendéglátóhelyeket is bezárták. A szórakozóhelyek, nagy tömegeket vonzó egységek esetében indokoltnak látja a döntést, de a vendéglőknél, kávézóknál engedményt kellett volna tenni. Az újranyitást követően is csökkentett üzemmódban működtek, és gond nélkül be lehetett tartani a járvány-megelőzési előírásokat, ezért legalább ezt a szolgáltatást, ha szigorítva is, de hagyhatták volna működni. Gond, hogy mire az élet valamelyest beindulni látszott és az emberek is kezdtek visszaszokni, ismét kénytelenek bezárni.

Kovács István szerint hamarosan komoly problémákkal néznek majd szembe a vendéglátók, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy a 14 nap leteltével feloldják a korlátozásokat, emellett azzal is számolniuk kell, hogy itt a hideg időszak, az épületeket fűteni kell, és ennek az árát elő kell teremteni, csak kérdés, hogy miből. Ott van továbbá az alkalmazottak kérdése, a maga részéről egyelőre szabadnapra, szabadságra küldött mindenkit, akit lehetett, de ez sokáig nem tartható, és egyelőre nem tudni, hogy állami segítséget kapnak-e azok, akiket például kényszerszabadságra küldenek.

Berszány Tibor, a Bertis csoport tulajdonosa lapunknak arról beszélt, hogy kénytelenek bezárni minden olyan vendéglátó egységüket, amelyek nem rendelkeznek terasszal. Azokban, ahol a kinti kiszolgálás lehetséges, fenntartják a szolgáltatást, amíg az időjárás engedi. Feltevődik ugyanakkor a kérdés, hogy a vörös forgatókönyv közepette az embereknek még mennyire van kedvük vendéglőbe járni. A vállalat szempontjából is nagyon nehéz időszak elé néznek, már kedden kénytelenek voltak harminc embert kényszerszabadságra küldeni, és egyelőre nehéz megítélni, hogy amennyiben a tiltások több mint két hétig tartanak, még hány személy esetében kell majd így dönteniük. A még működő vendéglőikben a házhoz szállítás ugyanakkor továbbra is üzemel – tette hozzá.

Félő, hogy nem bírják ki

Dóci Lóránt, a Kastély vendéglő, valamint a Gado étterem és kávézó menedzsere szerint egyszerűen tanácstalanok, nem tudják, milyen megoldással rukkolhatnának elő, amivel túljutnak az újabb bezárásos időszakon, amiről még azt sem tudni, meddig is tart. Meglátása szerint a szükségállapot kihirdetésekor elindult negatív folyamat egyre csak nyúlik, és valószínű, a vendéglátás tavaszig-nyárig nem fog magához térni, márciusig legalábbis semmiképp. Az ünnepek előtti időszakban máskor is kisebb a forgalom, és általában gyengébb az év első két hónapja is, a nyári csúcsszezonból pedig az elején már elvettek egy adagot, hiszen a belső terek használatát csak későn engedélyezték, és jól bele se jöttek a vendéglátók, máris zárhatnak be.

Emellett lehet, hogy a téli időszakban továbbra sem engedélyezik a magánrendezvényeket, ezek nélkül pedig nem tudni, milyen bevételt tudnak megvalósítani a vendéglátók. Már most tény, hogy a teraszok működtetése nem elég a fennmaradáshoz, ráadásul hamarosan az időjárás még ezt is visszaszorítja, sőt várhatóan teljesen el is lehetetleníti. Lehetőségként ott van még a házhoz szállítás, de kérdés, hogy milyen plusz termékkel, szolgáltatással lehet megtoldani, ami még nincs Sepsiszentgyörgyön, hogy megfelelő forgalmuk legyen.

Dóci Lóránt szerint majdnem biztos, hogy az Oltmező utcai Kastély vendéglőt időszakosan be kell zárniuk, és a Gado sorsával kapcsolatban sem túl derűlátó. Ugyanakkor valamilyen megoldást találniuk kell, mivel felelősek harminc alkalmazottjukért, de ez nagyon nehéz. A korábbi korlátozások miatt pénztartalékokat sem sikerült felhalmozniuk – tette hozzá. Meglátása szerint a kisebb vendéglátó egységek közül több is kénytelen lesz bezárni, ha sokáig fennmaradnak a tiltások.

Dobolyi László, a Tribel vendéglő egységvezetője arról számolt be, hogy már az első napon jelentős visszaesést tapasztaltak, mert ugyan helyben meg lehetett rendelni az ételt, de bent már nem lehetett helyett foglalni, és ez nagyon megérződött a forgalmon. A terasz ugyan még működik, de kérdés, az időjárás meddig engedi, illetve már kedden feltűnt az is, hogy nem csak a vendégek száma csökkent, de egyáltalán az utcán látható emberek száma is megcsappant.

A maguk részéről felkészültek arra, hogy nehéz időszak következik, csak azt szerzik be, amiről tudják, hogy nagyjából felhasználják. A kéthetes időszakot még túléli a vendéglő, de ha hosszabb ideig tart a korlátozás, nem tudják, mi lesz a vége. A házhoz szállítást illetően Dobolyi László elmondta: fenntarthatják, de kevés az ebből származó bevételük, legtöbb két-három alkalmazott bérét tudják így kihozni, miközben ennél sokkal több embert foglalkoztatnak.

Endrődi József, az Indivino borbár és vendéglő vezetője lapunk megkeresésére elmondta, hogy egyelőre próbálnak alkalmazkodni az új helyzethez, a teraszukat minél tovább működésben tartani melegítő berendezések, pokrócok segítségével. Remélik, hogy az időjárás még egy ideig kegyes lesz, és kint tudják fogadni a vendégeket. Mérlegelik még a házhoz szállítás bevezetését is, de végső döntést még nem hoztak.

Hátrakötözött kézzel

Józsi Kinga és Józsi Győző, a Szimpla társtulajdonosai szerint nagyon kellemetlenül érintette őket az új rendelkezéscsomag, hiszen éppen a vörös forgatókönyv bejelentése napján fejezték be a belső terek bővítését, átalakítását, és nyitottak volna. A működésüket is teljességgel felborítja az új helyzet, nem tudnak tervezni, számítani, még a fogyóanyagoknál sem. Sikerült valamelyest talpra állniuk a nyáron, e hónapban indították volna például a kvízversenyeket, de erről is le kell mondaniuk. Jelenleg azon dolgoznak, hogy a teraszt úgy alakítsák át, hogy az minél hosszabb ideig üzemelhessen a hideg időszakban, és egyben az alkalmazottjaik egészségét is megóvják. Tizenkét alkalmazottal dolgoznak, nem tudnak elbocsátani senkit, függetlenül attól, hogy csak kint vagy bent is lehetőségük van a vendégek fogadására.

Elmondták továbbá, hogy a nyári időszakban, noha volt forgalmuk, ez nem volt elegendő ahhoz, hogy tartalékokat halmozzanak fel, így kérdés, meddig bírják. Egyetértenek azzal, hogy nem a vendéglátóhelyek miatt erősödött a járvány terjedése, ők eddig is minden szabályt betartottak, a vendégeik is figyelembe vettek mindent, ennél többet már nem lehetett tenni. „A júniusi lazítás után is, de most végképp olyan érzése van az embernek, mintha egy bokszringbe dobnának be hátrakötött kézzel, és oldd meg, ahogy tudod” – fogalmaztak.