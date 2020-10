E sorok elolvasása után lehet, hogy sok kedves olvasóm elkedvetlenedik, sőt, a bátrabbak közül kerülnek olyanok is, akik billentyűzetet ragadnak és megköveznek, ugyanis be kell vallanom, hogy én bizony az óraátállítás híve vagyok, annak dacára, hogy állítólag Európa lakosságának nyolcvan százaléka ellenzi.

Az unió tagállamainak meg kell egyezniük, hogy melyiket választják, a téli vagy a nyári időszámítást, és én remélem, hogy mint sok mindenben, ebben sem tudnak megállapodni, s minden marad a régiben az óra előre és hátravitelével. Ha a nyári időszámítás marad, akkor nálunk még reggel fél kilenckor is töksötét lesz telente, de az is igaz, hogy délután csak fél hatkor kezd majd alkonyulni. Ha a télit hagyják, akkor a nyár közepén hajnali háromkor virrad, este egy órával hamarabb fog sötétedni, és nem lehet majd csendes nyáresteken világosban sétálni.

Az álomszuszékok most örülnek, mert egy órával többet tudnak aludni, de mi akadályozza meg abban őket, hogy mikor 2021. március 28-án (utoljára?) előrevisszük az órát, vasárnap reggel egy órával többet lustálkodjanak? Vagy hogy egy órával hamarabb térjenek nyugovóra.

Az óraállítgatást azért találták ki, mert azzal elektromos áramot lehet megtakarítani, Románia például annyit, mint egy közepes város éves fogyasztása. Az óraátállítás ellenségei azt nem hangoztatják, hogy bizony annak a családi kasszára is van hatása, mert reggel, ha az ember felkel, nem sokat vacillál. Ha férfi, megborotválkozik (egyre kevesebben, hisz tíz perc pluszalvást jelenthet ez nekik), megejt egy macskamosdást, ha pedig nő az illető, akár mosdik, akár nem, de kifesti magát (ez viszont elengedhetetlen aktivitás), bedob egy kávét, elfüstöl egy koporsószeget, köpik s lépik munkába.

Sok okos állítja, hogy az óraállítás nagy lelki megrázkódtatást okoz, és pár nap kell az embernek az átállásra. Még olyan is van, akinek erre két kemény hétre van szüksége! Most a koronavírus-járvány miatt ajánlják, hogy a cégek csúsztatott munkakezdést alkalmazzanak, s ne egyszerre utazzon mindenki. Micsoda lelki törést okozhat, ha egyeseknek egy órával később kell felkelniük.

A bioritmus felborulása miatt aggódnak az okosak, azt emlegetik, hogy azt a napszakok változása alakította ki az emberiség életében. Csak úgy elgondolom, hogy aki két vagy három váltásban dolgozik, miként oldódik meg ez a gondja, ha két- vagy háromhetente máskor kel s fekszik? Vagy a pilóták és légikisasszonyok hogy bírják az amúgy sem stresszmentes munkájukat sok-sok időzónát átrepülve? Vajon őket kérdezték-e meg a pszichológusok? És akkor milyen bioritmusuk alakul ki a sarkkörhöz közel élő vagy azon túl lakóknak, mert eszerint nekik télen téli álmot kellene aludniuk, hisz hosszú ideig a Nap sem kel fel, aztán nyáron csak megy körbe, mint a bolondóra, akkor meg állandóan ébren kellene maradniuk? Akik viszont a mérsékelt égövön nem bírják a napszakok rövidülését és nyúlását, költözzenek az egyenlítő környékére, ahol mindig nyár van, és a nappalok és éjszakák mindig majdnem egyformák.

Van, aki csak sötétben tud aludni, az besötétít, de van, aki csak világosságban, az éjjelre is égve hagyja a lámpát. Szokás dolga. Van, aki ülve, de olyan is, aki állva is tud aludni, van, aki sehogy, alvászavaros és csak zavaros álmai vannak.

Édesapám még a két világháború közt Brassóban volt tanonc, inas, majd segéd (úr) tizenketted magával egy szász asztalosmesternél, akinek gyerekei is voltak. A műhely egybe volt építve a lakással, ahol egész nap hallatszott a kopácsolás. Az egyik kisgyerek annyira megszokta a zajt, hogy ha este nem tudott elaludni, akkor kalapálni kellett neki egyet.

A szakemberek, azt is állítják, hogy ilyenkor nő a szívinfarktust és a gutaütést szenvedők száma. Engem is fenyegetnek ilyesmivel az orvosok, de nem mondták, hogy az óraátállítástól kaphatok ilyesmit, hanem az egészségtelen életmódtól, vagy esetleg a génjeim miatt. Aztán sok embert elvisz a tavaszi fáradtság vagy az őszi depresszió is, minderre rá lehet fogni, hogy az óraátállítás okozta, bár most már a koronavírus is hibáztatható.

A tudósok azt is állítják, hogy vannak bagoly típusú emberek, akik este későig virikolnak, és pacsirták, akik korán kelnek és dalolnak. Elhiszem, hogy most már egy darabig nehezebb lesz nekik is egy órával későbbig kuvikolni, illetve énekelni, de majd megszokják valahogy.

És azt sem értem, hogy ha ilyen nagy megrázkódtatást okoz a más-más időpontba történő lefekvés, akkor miért követelik az emberek, hogy a vendéglők tovább tartsanak nyitva, és Bukarestben a fiatalok fütyülnek a járványügyi szabályokra, mert ők kivilágos-kivirradtig szeretnének mulatni. Színházakat, mozikat bezártak, így onnan az emberek már sem korán, sem későn nem tudnak hazamenni, de a televíziót egy átlagember nálunk felé átlagban öt órát nézi. És ha egy jó film van, akkor azt bambulja, és tovább marad ébren. Vagy mostanában a futballmérkőzések este tízkor kezdődnek. A tévénézőknek vajon nem okoz mindez lelki sérülést, nem borul fel biológiai órájuk? Ennek elkerülése végett a tévéadások sugárzásának este 11-kor véget kellene vetni, csak azért, hogy ne borítsák fel szegény nézők biológiai ritmusát.

Az is lehet, hogy az állatjogvédők akarják megakadályozni az óraállítgatásokat, mert a kakasokat nem lehet elé-hátra állítani a hivatalos óra szerint, és ez a tyúkokban is frusztrációt okozhat, mert a kakasok hiába kukorékolnak saját órájuk szerint, ha a gazda egy órával később engedi ki a baromfikat a pajtából.