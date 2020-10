Következő írásunk

A Dr Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház PCR laboratóriumában folyó munkáról tegnap számoltak be online tájékoztató formájában a labor munkatársai. Elmondták, semmilyen körülmények között nem kerülhet sor hamis eredmény kimutatására, ilyen csak a mintavétel során bekövetkezett hiba miatt fordulhat elő, de ez szinte kizárt, mivel nagyon körültekintően végzik ezt a műveletet. A kórház vezetősége ezúttal beszámolt az intézményben ápolt koronavírusos esetekről is, a járványügyi helyzetnek megfelelően sok a kórházban ápolt páciens, az intenzív osztály ezúttal is telített, nincs további hely, ha valakinek erre a terápiára lenne szüksége, komoly gondok adódnak, bővíteni kell a részleget.