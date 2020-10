A Dr Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház PCR laboratóriumában folyó munkáról tegnap számoltak be online tájékoztató formájában a labor munkatársai. Elmondták, semmilyen körülmények között nem kerülhet sor hamis eredmény kimutatására, ilyen csak a mintavétel során bekövetkezett hiba miatt fordulhat elő, de ez szinte kizárt, mivel nagyon körültekintően végzik ezt a műveletet. A kórház vezetősége ezúttal beszámolt az intézményben ápolt koronavírusos esetekről is, a járványügyi helyzetnek megfelelően sok a kórházban ápolt páciens, az intenzív osztály ezúttal is telített, nincs további hely, ha valakinek erre a terápiára lenne szüksége, komoly gondok adódnak, bővíteni kell a részleget.

Tegnap hetvenkét koronavírussal fertőzött beteget láttak el a megyei kórházban, ötvenhatot a fertőzőosztályon, tizenegyet a sebészeten, ötöt az intenzív terápián. Az elmúlt hónapban 1700 tesztet végeztek el a kórház PCR laboratóriumában, főként a bentfekvő betegek és a személyzet körében, de kérésre is sok tesztet kellett elemezni, több vállalat is tömegesen tesztelte dolgozóit – mondták a laboratórium munkatársai. Ráduly Orsolya, Miklósi László és Balázsi Zoltán arról beszéltek, hogy a PCR-teszt nagyon megbízható, a vírus örökítő anyagát mutatják ki a vizsgálat során, nem lehet tévedni, akinél pozitív mintát találnak, ott nem kérdés, hogy a vírus jelen van. Abban bíznak, hogy a lakosság betartja az elővigyázatossági szabályokat, és nem egyszerre lesznek sokan betegek, akiket kórházban kell kezelni, mert azt látják, a vírus különböző hatással sújt le az emberekre, és nem tudni, kinél milyen bajokat, károsodásokat okoz. A szakemberek arra intenek, mindenki tartsa be a szabályokat, a maszk viselése szerintük nagyon fontos, nincs recept arra, hol és hogyan férkőzik be a vírus a szervezetbe, ha pedig megtörténik, milyen módon és milyen szervekre hat.

A PCR teszt abban segíthet, hogy minél több beteget szűr ki, akik akkor is fertőznek, ha tünetmentesek, ezért a szakemberek azt javasolják, aki kontaktszemélynek számít, kérje a tesztelést, hogy megbizonyosodjon, nem fertőzi meg embertársait. A távolságtartással és a maszk viselésével akkor is meg lehet óvni közösségünket a fertőzés terjedésétől, ha kiderül, hogy fertőzöttek vagyunk, otthon kell maradni és óvni környezetünket a kontaktustól – magyarázza a megyei kórház PCR laboratóriumának szakembere.