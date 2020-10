Vizes gondok Kézdivásárhelyen

Míg a vízhálózaton nem történnek meg a tervezett beruházások, addig nehéz lesz tiszta vizet önteni a pohárba Kézdivásárhelyen. Szerencsére ezekre nem kell sokat várni, legtöbb két hét múlva indul a Csernátoni úton a vezetékcsere – számoltak be. Kiderült, a napokban amiatt is lehet fennakadás, hogy a megyei vízszolgáltató kézdivásárhelyi megbízottja mellett munkás is karanténba került a koronavírus-járvány miatt.

Kézdivásárhelyen nagyobb részt a szennyvízhálózatot újították fel, amely körülbelül nyolcvan százalékban elkészült. A vízhálózatot a legutóbbi nagy beavatkozás során nem részesítették ekkora figyelemben, így ezt a hiányosságot kell pótolni most. Ígéretet kaptak, hogy e hónap végén, a jövő hónap elején nekifognak a Csernátoni úton lévő vízvezeték cseréjének, és ezt november végéig be is fejezik. Ugyanakkor a Sinkovits Stadion előtti beszakadt útburkolatot is kijavítják, ott egy régi vasvezetéket cserélnek ki.

A Molnár Józsiás utcában, három kivételével, minden lakást átkötöttek az új vezetékre. Barabás Sándor mérnök arról is beszélt, hogy a 350-es vezetékek miatt zavaros néha az ivóvíz, amint sikerül azokat kicserélni, megszűnik a jelenség, de azt is tudni kell, hogy a zavaros víz iható, mangánt és vasat tartalmaz, ami nem káros a fogyasztók egészségére. A következő nagyobb méretű hálózatmosásra e hónap végén vagy november elején kerül sor – tudtuk meg.