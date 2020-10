VESZÉLYESSÉGI PÓTLÉK A HONATYÁKNAK. Közalkalmazottnak lenni kiváltság Romániában, de vannak, akik az átlagnál is kivételezettebb helyzetnek örvendhetnek: a parlament alkalmazottjainak és a honatyáknak 15 százalékos veszélyességi pótlék jár. Hogy milyen veszélyekről is van szó, annak a Digi24 próbált utánajárni, több-kevesebb sikerrel.

Kaptak egy írásos választ, melyben többek között az áll, hogy az épületben elektromágneses sugárzás van, mely károsítja az ember szervezetét. Nehéz elhinni, hogy a parlament sokkal veszélyesebb hely lenne ilyen szempontból, mint egy átlagos irodaház, de ha mégis, akkor ez ellen ma már nem olyan bonyolult védekezni. A szóban forgó dokumentum ezenkívül a fokozott stresszel is indokolja a veszélyességi pótlékot, ami a szervezet „korai elhasználódásához” vezet. Az újságírók persze megpróbáltak megszólaltatni pár illetékest ez ügyben, de mindenki annyira elfoglalt, hogy senki nem állt kamera elé. Nem elhanyagolható összegekről van szó, egy vezető pozícióban lévő tisztviselő például havonta 3030 lejjel több (köz)pénzt visz haza a parlamenti veszélyek miatt, annyit, amennyi a nettó átlagfizetés az országban. Egy parlamenti takarító esetében, aki ugyanabban a „veszélyes” épületben dolgozik, mint a honatyák, ez az összeg mindössze 285 lejre rúg. (Digi24/Főtér)

ELÍTÉLT IS LEHET AZ ENERGIAÁR-SZABÁLYOZÓ HATÓSÁG VEZETŐJE. Elutasította szerdán a szenátus a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) törvénykezdeményezését, amelynek értelmében jogerősen elítélt személyek nem pályázhatnak az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) vezető tisztségeire. Miután augusztus 19-én a képviselőház hallgatólagosan elfogadta a tervezetet, a felsőházban 108 szenátor szavazott a visszautasító jelentés elfogadása mellett, 12 ellene, két törvényhozó tartózkodott. A kezdeményezők szerint egy jogerősen elítélt személy nem ellenőrizhet egy nemzetbiztonsági szempontból fontos, többmilliárd eurós piacot. Több MRSZ-es képviselő bírálta a „régi politikai osztály” képviselőit, akik „saját érdeküket a köz érdekei elé helyezik”, és nem mulasztották el megjegyezni azt sem, hogy a kormány sem véleményezte pozitívan a kezdeményezést, hanem a parlamentre bízta a döntést. (Maszol)

ILLEGÁLIS A NAGYIPARI PÁLINKAFŐZÉS. A Romániában érvényes előírások szerint a nagyobb mennyiségű otthoni pálinkafőzés nem lehetetlen, de elég bonyolult, ha az ember törvényesen akarja csinálni. Az adótörvénykönyv szerint 40 liter az a mennyiség, ami egyéni, családi, házi fogyasztásra szabadon lepárolható otthon, e mennyiség fölött engedélyekre van szükség és jövedéki adót is kell fizetni. Persze, ahol a gyümölcsfák jól teremnek, előszeretettel főz pálinkát az ember úgy is, hogy nem veszi figyelembe a 40 literes felső határt és az adófizetés sem történik meg minden esetben. Így tett egy 80 éves Olt megyei öregúr is, akinek a corabiai házában nem kevesebb mint 7556 liter házilag főzött pálinkát találtak egy házkutatás során. A műanyag hordókban tárolt gyümölcspárlatokon kívül házi gyártmányú szeszfőző üstöket és egyéb berendezéseket is találtak a rendőrök. Az idős bácsi vélhetően nem saját használatra főzött, mert több mint kilencezer eurót és 16 ezer lejt is találtak a lakásán. Bűnvádi eljárás indult ellene, az adóhivatal pedig ötezer lejes pénzbírságot is kiszabott rá. (Főtér)