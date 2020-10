Fertőzés a Zathureczky Berta Idősek Otthonában /Frissítve: hét idős beteg/

Lapunk érdeklődésére Klárik Mária, az otthon igazgatója elmondta, a Brassóból ingázó szociális munkás és a bejáró pszichológus pozitív tesztjére még a hétfői rutintesztelés során derült fény, a szakácsnő és egy idős bentlakó fertőzöttségét akkor mutatták ki, amikor említettek miatt szerdán mindenkit leteszteltek. Senkinek nem volt tünete, azóta sincs, de folytatták a vizsgálatokat és tegnap újabb hat bentlakó esetében bizonyult pozitívnak a PCR teszt annak ellenére, hogy az érintetteknek sincs semmilyen panasza, ami összefüggésben lenne az említett fertőzéssel. Az igazgató elmondta, a fertőzöttek, miként a bentlakók többsége egyedül laknak a szobájukban, az idősek ez idő alatt nem találkoznak, mindenki a szobában étkezik, de ezt különösen nehéz körülmények között tudják megoldani a pozitív teszteredményűek esetében, mert csak teljes védőfelszerelésben lehet bemenni hozzájuk és utána fertőtleníteni kell azt a munkaruhát, közben pedig a más alkalmazottaknak el kell látniuk a többi lakót is. A szakszemélyzet tizenkét óránként váltja egymást, a munkatársak nem találkoznak, jól meghatározott ki- és bejáratok vannak, de a vírus így is beférkőzött az intézménybe, amit eddig sikerült megfékezni.

Klárik Mária elmondta, igaz, hogy eddig egyetlen fertőzést sem jegyeztek az intézményben, a járvány miatti félelem, aggódás ellenben korábban is rányomta a bélyegét az idősek hangulatára, nem találkozhattak hozzátartozóikkal, csupán az ablakon keresztül értekezhettek velük, nem mehettek a temetőbe elhunyt szeretteik sírjához, és bizony féltek, hogy megbetegszenek és talán meg sem gyógyulnak. Érzelmileg leépültek, egyeseknek még a fizikai állapota is romlott ebben a bezártságban, a jelenleg kialakult helyzet pedig tovább nehezíti az idősek életét – mondta az igazgató. Az alkalmazottaknak sem könnyű, több munkát és nagyobb kockázatot vállalnak, mint járványidőn kívül, ráadásul a beígért többletjuttatások egyikét sem kapták meg, megalázó, ahogyan a kormány bánik ezzel a munkavállalói kategóriával – szögezte le Klárik Mária. Az intézményvezető attól tart, hogy egyszerre több munkatársa betegszik meg és akkor segítséget kell kérniük az intézmény fenntartójától, a helyi önkormányzattól, mert az idősek otthonában a nap huszonnégy órájában kell szolgálatot teljesíteni, ráadásul a fertőzések miatt jelenleg többletfeladatot is el kell végezniük.