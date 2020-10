Kevesebb az új eset, de több a súlyos

Háromszéken 56, Hargita megyében 47, Maros megyében pedig 137 új fertőzött került be a nyilvántartásba a tegnap óta. Az elmúlt 14 napban jegyzett, ezer lakosra jutó koronavírusos esetek számát tekintve továbbra is Fehér megyében (3,69), Bukarestben (3,35), Kolozs (3,33) és Hargita (3,30) megyében van a legtöbb fertőzött, de Szilágy megye (3,01) is elérte a kritikus határt. Ezután Temes (2,78) és Maros megye (2,64) következik a sorban. A legalacsonyabb fertőzöttségi arányt Vrancea (0,77), Buzău (0,85) és Argeş (0,90) megyében jegyezték. Háromszék 2,09 százaléknál tart.

Ez idáig 3 055 989 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában. Ezek közül 19292-t az el múlt 24 órában végeztek el, 11 948-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 7 344-et pedig kérésre. 10 482 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, közülük 828-at az intenzív terápián. 26.043 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 9.907 pedig intézményi elkülönítésben, ugyanakkor 55.355 személy van házi, 51 pedig intézményes karanténban.

Az SKT adatai szerint az elmúlt 24 órában 37 férfi és 36 nő elhalálozását jelentették. Közülük három személy a 40 és 49 éves korosztályhoz tartozott, hét 50 és 59 év közötti, tizenhat 60 és 69 év közötti, huszonnégy 70 és 79 év közötti volt, huszonhárom beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet. A 73 elhalálozott személy közül 72 más betegségben is szenvedett, egynek nem voltak nyilvántartott társbetegségei.

Az elmúlt 24 órában 7465 bírságot rótt ki a rendőrség és a csendőrség összesen 1.332.740 lej értékben a COVID-19 világjárvány enyhítésére és leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt, ugyanebben az időszakban kilenc ügyben indítottak bűnvádi eljárást az illetékes belügyi szervek a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt. Az elmúlt 24 órában 1996 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban. A 0800.800.358-as zöldszámon is kérhetnek információkat a vírussal kapcsolatosan, a 0800800165-ös zöldszámon pedig az elrendelt egészségügyi óvintézkedések megszegését lehet jelenteni.