A pályázónak videóban kell beküldenie produkcióját. Feltételek: a videót a jelentkező bemutatkozásával kell kezdeni, amelyben elmondja azt is, melyik szerepre jelentkezett és miért; egész alakos videót kell rögzíteni, jó fényviszonyok és semleges háttér előtt; a videóban a szervezők által elküldött, halk zenei alapra, mikrofon és erősítés nélkül kell elénekelni a kiválasztott dalt vagy dalokat; ha valaki több szerepre jelentkezett, minden videót egyenként kell rögzítenie. Az online meghallgatásra készített hang- és videofelvételt az istvanakiraly.szekelyfold@gmail.com e-mail címre WeTransferen keresztül kell beküldeni, mp4-es formátumban (kérik, hogy a fájlt a következőképpen nevezzék el: jelentkezőneve_szerepamelyrejelentkezik_IAK2021). Azok a jelentkezők, akik olyan szerepre jelentkeztek, amelyben hangszeren is kell játszani, szintén a szervezők által elküldött, halk zenei alapra játsszák fel a hangszeres részt és énekeljék is fel a kiválasztott dalt vagy dalokat.

Beküldési határidő: október 29., csütörtök éjfél (ez érvényes azokra is, akik eredetileg is az online meghallgatásra jelentkeztek). Az előadás szervezője és támogatója: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata és a Kónya Ádám Művelődési Ház. További információ: istvanakiraly.szekelyfold@gmail.com.

Kiállítás

A 6. SZÉKELYFÖLDI GRAFIKAI BIENNÁLÉ kiállításai a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban november 6-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig látogathatók, a tárlatok online a grafikaiszemle.ro oldalon érhetőek el.

JOANNES KÁJONI 390 – SZABADTÉRI VÁNDORKIÁLLÍTÁS. A Kájoni 390 emlékév alkalmából a Hargita Megyei Kulturális Központ kezdeményezte a ferences szerzetes munkásságának megismertetését Erdély-szerte. A szabadtéri vándorkiállítás, melyhez minden korosztályt megszólító animáció is tartozik, november 5-ig tekinthető meg Sepsiszentgyörgy főterén.

KIÁLLÍTÁS BARÓTON. A Bodosi Dániel baróti festőművész munkáiból rendezett kiállításra a járványügyi megszorítások miatt munkanapokon 9–15 óráig egyénileg vagy legtöbb ötszemélyes csoportokban várják a látogatókat Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termébe.

Zene

ELMARAD a brassói Szimfonikus Zenekar október 30-i sepsiszentgyörgyi hangversenye. A hangversenyre akkor kerül sor, amikor a járványügyi helyzet azt lehetővé teszi.

Könyvkölcsönzés a megyei könyvtárban

A járványügyi korlátozások következtében a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár november 3-ig zárva tart. Könyvkölcsönzésre előzetes egyeztetés alapján azonban továbbra is van lehetőség. Telefonos vagy e-mailes bejelentkezés után a könyvtár munkatársai a kiadványt előkészítik, majd a megbeszélt időpontban a kertben adják át az olvasónak. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

Virágvásár Kézdivásárhely főterén

Idén elmaradt a kézdivásárhelyi Virágvarázs virágvásár a járványügyi helyzet miatt, ahol rendszerint be lehetett szerezni a nyárra szánt legszebb virágokat. Ezt pótolandó, Kézdivásárhely Önkormányzata mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából szervez virágvásárt a város főterén. Október 29-én, csütörtökön és október 30-án, pénteken az alkalomhoz illő virágokat lehet beszerezni 9 és 17 óra között. A virágvásár pótolni hivatott a zöldségpiac felújítása miatti kiesést is. A vásárra eddig öt termesztő jelezte részvételét.

Őszi amatőr pingpongbajnokság

A kézdivásárhelyi Sportiroda és a Zöld Nap Egyesület ma 15 órától a céhes városi sportcsarnokban amatőr sportolóknak szervez asztalitenisz-bajnokságot. A következő korosztályok jelentkezhetnek: 2013/2012-ben, 2011/2010-ben, 2009/2008-ban, 2007/2006-ban születettek, valamint ifjúsági korosztály és felnőttek. A fiúk és a lányok külön kategóriában szerepelnek, a mérkőzések hat asztalon zajlanak. A versenyre a benevezés ingyenes. Részletek a zoldnap.info honlapon.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzér, 15.15-től A hit kapuja – Székely János püspök műsora, 17.20-tól örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Magyarfenesről, 18.50-től Gábor Anna bemutatja a hét plébániáját, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től zsolozsma – esti dicséret, 21.15-től a béke rózsafüzére, 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 431) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.



Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Háromszék

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomot, ma Torján és Futásfalván, kedden Bereckben szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, üveghulladékot. 5 kg palackért és befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon jelezhetők.