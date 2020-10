A Bunduc–Pakucs, Gáll, Gajdó T., Kanyó (játszott még: Mojzi, Barbócz, Bandi, Albu, Farkas, Babei, Becze) kezdőötössel felálló kézdivásárhelyiek korán hátrányba kerültek, ám Gajdó Tamás gyorsan egyenlített (1–1), majd a folytatásban Kanyó Szilárd tette ugyanezt 2–2-nél. A fordulást követően szintén Kanyó juttatta előnyhöz csapatát (2–3), és a folytatásban a KSE Futsal gárdája diktálta az iramot. Kevéssel később Gajdó megszerezte saját maga második és egyben együttese negyedik találatát (2–4), de ezt követően számtalan helyzetet hagytak ki a háromszékiek, és ez sokba került nekik. A véghajrában hatméteresből szépített a Luceafărul (3–4), ettől pedig szárnyra kaptak a buzăui teremlabdarúgók, és addig rohamozták a céhes városbéli kaput, amíg megfordították a meccset, és 6–4-re nyertek. A KSE Futsal harmadszor maradt alul az idei pontvadászatban.

„A tapasztalatlanság számlájára írható a vereség, a fiúk nagyon jól játszottak, azonban ezúttal is bebizonyosodott, nem szabad a lehetőségeket kihagyni, mert ez lesz a vége” – értékelt Gazda József edző, akinek csapata ma 16 órától a Dévai Autobergamo ellen játszik. A találkozót a ProX élőben közvetíti.

Az udvarhelyi torna szervezői az esemény kezdése előtt kevéssel értesültek arról, hogy a Dunărea Călăraşi alakulatánál elvégzett kötelező koronavírustesztek a gárda 17 tagjából tizenháromnál pozitív eredményt mutattak, és ezért a havasalföldiek nem tudnak részt venni a viadalon. Ennek következtében a vasárnapra beütemezett hargitai rangadót szombaton lejátszották, a találkozó végkimeneteléről pedig háromszéki gól is döntött. A pályaválasztó Csíkszeredai Imperial Wet csapatát erősítő mikóújfalusi Miklós Tamás két góllal is hozzájárult ahhoz, hogy egykori csapata, az FK Székelyudvarhely 7–0-ra veszítse el a találkozót.

A második teremtorna eddigi eredményei: * 4 forduló: KSE Futsal–Csíkszeredai Imperial Wet – elnapolva, Galaci United–Luceafărul Buzău 18–4, FK Székelyudvarhely–Dunărea Călăraşi – elnapolva, Kolozsvári Clujana–Dévai Autobergamo 2–5 * 5 forduló: Luceafărul–KSE Futsal 6–4, Imperial Wet–FK Székelyudvarhely 7–0, Călăraşi–Kolozsvár – elnapolva, Déva–Galac – lapzárta után ért véget * 6 forduló: Galac–Călărași – elnapolva, FK Székelyudvarhely–Kolozsvár 7–5. A mai találkozók: Imperial Wet–Buzău (13.30 óra), KSE Futsal–Déva (16 óra, PRO X).

A rangsor állása: 1. Csíkszeredai Imperial Wet (39–5) 12 pont, 2. Dévai Autobergamo (28–11) 12 p., 3. Galaci United (40–18) 9 p., 4. Luceafărul Buzău (27–41) 9 p., 5. FK Székelyudvarhely 6 p., 6. KSE Futsal (10–24) 0 p., 7. Kolozsvári Clujana (15–35) 0 p., 8. Dunărea Călărași (4–25) 0 p. (tibodi)