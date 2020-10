„Ma nem fegyverrel, hanem aláírással küzdhetünk”

A politikus megemlítette: a magyarokat a közös történelem, a közös nyelv, a közös származástudat és a közös ünnepek: március 15., augusztus 20. és október 23. teszik magyarrá. Megemlítette: 1956. október 23-án ugyan Budapesten tört ki a magyar forradalom, Erdélyben is azonnal elkezdődtek a szervezkedések, annak reményében, hogy itt is megszabadulnak a diktatúrától.

Kitért arra, hogy 2015 óta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) határozata alapján október utolsó vasárnapján ünneplik szerte a világon a székelyföldi autonómia napját. Emlékeztetett arra, hogy a nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezésre már a május 7-i határidő előtt összegyűlt az egymillió aláírás, de nem sikerült teljesíteni az aláírások eloszlásának a területi kritériumait. A november 7-ig meghosszabbított határidő előtt az a cél, hogy Magyarország, Románia és Szlovákia után az EU más tagállamaiban is összegyűljön a szükséges aláírásszám. Ezért arra biztatta a jelenlévőket, hogy aki még nem tette meg, írja alá a világhálón a kezdeményezést, hívja fel Európában szétszóródott ismerőseit, rokonaikat, és kérje meg őket, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.