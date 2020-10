TÍZFŐS ASZTALTÁRSASÁGBAN, MASZK NÉLKÜL fotózták le a Szociáldemokrata Párt (SZDP) elnökét, Marcel Ciolacut és a párt veterán tagját, Mihai Tudose volt miniszterelnököt egy, a Buzău megyei Sărata-Monteoru faluban található panzióban szombat este. A járványügyi előírások megszegése miatt összesen 11 bírságot kapott az asztaltársaság, 21 ezer lej értékben, jelentette be vasárnap a rendőrség szóvivője, Georgian Drăgan. Amikor a bejelentés nyomán a rendőrség a helyszínre érkezett, csak hat főt talált a panzió vendéglőjében, hármat beltéren és hármat kültéren, de utólag beazonosították a fényképen szereplő személyeket, és mindenkit megbírságoltak a panzió működtetőjével egyetemben. Lucian Romaşcanu SZDP-s politikus később azt nyilatkozta, hogy a társaság, amelynek maga is tagja volt, három asztalnál ült, és csak egészen rövid időre gyűltek össze egy asztalnál, a fénykép készítője viszont épp ezt a pillanatot kapta lencsevégre. Marcel Ciolacu Facebook-oldalán posztolt az incidensről, elismerve, hogy hiba volt egy asztalhoz összegyűlni akár néhány percre is, és közölte: kifizeti a bírságot. Ugyanakkor azzal vádolta Ludovic Orban liberális miniszterelnököt és körét, hogy politikai célokra használja a rendőrséget. (Hotnews / Maszol)

TANFELÜGYELŐSÉGI VIZSGÁLATOT KÉRT Monica Anisie oktatási miniszter azt követően, hogy a közösségi médiában megjelent egy olyan film, amelyen az látható, hogy a Máramaros megyei Borsa város egyik iskolájának a tanára üti a diákjait. „Egy videóból értesültem arról, hogy Borsa egyik iskolájának több diákját is megütötte egy tanárnő. Személyesen kerestem meg mind a főtanfelügyelőt, mind a főtanfelügyelő-helyettest, és arra kértem őket, hogy hétfő reggel indítsanak vizsgálatot az illető oktatási intézményben, amelynek végén foganatosítsák a törvény által előírt intézkedéseket” – írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Monica Anisie. „Határozottan és rögtön reagálnunk kell, zéró tolerancia az iskolai erőszaknak” – tette hozzá a tárcavezető. A filmet Andy Popescu román vlogger hozta nyilvánosságra közösségi oldalán. (Krónika)