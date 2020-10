Korlátozások újabb háromszéki településeken

Immár Kilyén, Kézdialmás, Bélmező, Uzonkafürdő, Sepsibesenyő, Páké, Zalánpatak, Kézdiszentkereszt és Sepsiszentkirály is vörös besorolású településnek számít, miután mindegyikben meghaladta a három ezreléket a koronavírus-fertőzöttségi arány. A megyei vészhelyzeti bizottság október 22-i, majd 25-i határozatában rögzítette azokat a megszorító intézkedéseket, melyek a járvány megfékezését célozzák. Megyeszinten az előző 14 napban regisztrált, ezer lakosra eső új megbetegedések száma meghaladta a kettőt.

A kormánybiztosi hivatal honlapján közzétett dokumentum szerint az említett településeken kötelező a maszkviselés minden ötévesnél idősebb lakos számára zárt és nyílt közterületen egyaránt, a tanintézmények bezárnak, és két hétig távoktatásra térnek át minden oktatási intézményben.

Tilos magánrendezvényeket szervezni, a vendéglők, bárok belső tereikben nem fogadhatnak vendégeket, erre kizárólag a teraszokon van lehetőség távolságtartással, korlátozott számú vendéggel az asztaloknál, a panziók pedig csak szállóvendégeik étkezését bonyolíthatják le. Egyházi rendezvényeken csak a helybéliek vehetnek részt, a szabadban végzett sporttevékenységeken legtöbb tíz személy részvétele engedélyezett. Korlátozzák továbbá a köztéri csoportosulásokat is, szabadban legfennebb hat, nem egy családból származó személy közlekedhet csoportban. A járványügyi szűrés elvégzését cégek, közintézmények számára ezeken a településeken is kötelezővé tették, és a hatóságok azt is ajánlják, ahol tehetik, szervezzék át a munkavégzést: dolgozzanak otthonról, esetleg váltásokban, hogy elkerülhető legyen a tömeg kialakulása.

Félszáz tanintézmény vörös

Október 26-tól összesen ötven háromszéki óvodában és iskolában kezdődik vörös forgatókönyv szerint, azaz virtuális térben az oktatás – derült ki a kormánybiztosi hivatal által közzétett határozatból. A megye háromszáz tanintézményének kevéssel több mint felében tanítanak hagyományos módon, gyermekek és pedagógusok részvételével, a hibrid forgatókönyvet további 94 intézményben alkalmazzák. A koronavírus terjedése miatt október 26-tól 14 napig távoktatásra térnek át az illyefalvi Gál Dániel Óvodában, illetve Kökösben a Gábor Áron-iskola összevont, előkészítő és első osztályában is.