A 6. SZÉKELYFÖLDI GRAFIKAI BIENNÁLÉ kiállításai a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban november 6-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig látogathatók, a tárlatok online a grafikaiszemle.ro oldalon érhetőek el.

KIÁLLÍTÁS BARÓTON. A Bodosi Dániel baróti festőművész munkáiból rendezett kiállításra a járványügyi megszorítások miatt munkanapokon 9–15 óráig egyénileg vagy legtöbb ötszemélyes csoportokban várják a látogatókat Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termébe.

Könyvkölcsönzés a megyei könyvtárban

A járványügyi korlátozások miatt a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár november 3-ig zárva tart, könyvkölcsönzésre előzetes egyeztetés alapján azonban továbbra is van lehetőség. Telefonos vagy e-mailes bejelentkezés után a könyvtár munkatársai a kiadványt előkészítik, majd a megbeszélt időpontban a kertben adják át az olvasónak. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

Hitvilág

CSENDES SZENTSÉGIMÁDÁST tartanak ma az esti szentmise előtt 17 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban, 17.30-tól pedig elvégzik a rózsafüzért.

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Ütő Gusztáv Bukarestben – Múltba tekintve, jövőbe tekintve címmel szerveztek Bukarestben előadás-sorozatot a Scena 9 helyszínén. A Jelen Intézetének munkatársai Ütő Gusztáv képzőművészt hívták meg szeptember utolsó napjaiban, hogy az AnnArt élőművészeti fesztiválról meséljen. * És azt tudta? – Ezúttal a kulimász szavunk eredetét és jelentését boncolgatja Jakabffy Tamás. * Az író Gyallay – 140 évvel ezelőtt született Bencéden és 50 éve hunyt el Budapesten Gyallay Pap Domokos író, a két világháború közötti erdélyi irodalmi élet egyik meghatározó személyisége. * Írók és bárók nyomai Pusztakamaráson – Ötven évvel ezelőtt, 1970-ben jelent meg Sütő András Anyám könnyű álmot ígér című regénye a Kriterion Könyvkiadó első kiadványaként. A riportfilmben a pusztakamarási Kemény bárók, köztük Kemény Zsigmond író nyomai is feltűnnek.

30. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny

A 2020/2021-es tanévre hirdet új pályázatot a Magyar Innovációs Szövetség magyar diákoknak, tanároknak, beleértve a határon túliakat is. Egyénileg vagy kétfős csapatban pályázhatnak középiskolás fiatalok műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, illetve tudományos munka terveivel. A kidolgozandó feladat legtöbb kétoldalas tervét a www.innovacio.hu/nevezes oldalra kell feltölteni november 25-én 15 óráig.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellen­őrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklám­irodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentkirályban szerdán 9–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomot, ma Bereckben, szerdán Kézdimartonoson és Ojtozban szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, üveghulladékot. 5 kg palackért és befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak.

ÚTLEZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön felújítási munkálatok miatt három hétig lezárják a Puskás Tivadar utcát a Dália utcától kezdődően a Málik József utcáig.

MÉRÉSEK. Sepsiszentgyörgyön a Kós Károly út 7. szám alatt, a Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában hetente egyszer, minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyomást, vércukor-, koleszterin- és trigliceridszintet méretni, illetve EKG-t is készítenek.

PÁLYÁZATÍRÓ MŰHELY. A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület október 29-én és november 12-én pályázatíró műhelyt szervez a sepsiszentgyörgyi Vállalkozói Inkubátorház képzéstermében (Sajtó utca 4. szám). Az interaktív képzés két alkalomból álló műhelymunkát feltételez. Részletek: galsepsi.ro/hirek/ujabb-palyazatiro-muhely-indul.

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL. A 2019/2020-as program meghosszabbított leadási határideje október 30-a. Részletek a 0266 244 450-es telefonszámon vagy a szulofoldonmagyarul.ro honlapon.

A KÖZTEMETŐ NYITVATARTÁSA. Sepsiszentgyörgyön a közös temető (köztemető) nyitva tart a hétvégén is, továbbá kibővített parkolási lehetőséget biztosítanak azoknak, akik kegyeletüket szeretnék leróni november 1. alkalmából. A távolságtartási és maszkviselési kötelezettség a temetőben is érvényben van.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.