Az Otopeni-i Top Crossnak versenyző Ördög Zoltán (Yamaha) és a Bukaresti Steaua színeiben induló Tompa Krisztián (KTM) is a tabella éléről várta az idény utolsó román bajnokiját, s miként az ötfordulós küzdelemsorozat eddigi versenyeit is uralták, most sem adtak esélyt senkinek sem a győzelemre.

A 85 cm3-es géposztályban érdekelt Zoltán – aki szombaton ünnepelte 14. születésnapját – simán hozta a két ciolpani-i futamot, s először örülhetett a bajnoki címnek ebben a kategóriában. Mögötte a moldovai Nichita Novoidarschii (KTM) lett a második, harmadiknak pedig csapattársa, Victor Rusu ért célba.

„Jó verseny volt egy remek pályán, s nagyon örvendek a fiam teljesítményének. Ha azt vesszük figyelembe, hogy a koronavírus-járvány miatt milyen évet kezdtünk, elégedettek vagyunk az eredménnyel” – nyilatkozta érdeklődésünkre Ördög István. Ozsdolai versenyzőnk édesapja elmondta azt is, hogy Zoltán egész éves jó szereplésével járult hozzá a Top Cross csapatbajnoki aranyához.

Krisztián sem bízott semmit a véletlenre, s remek motorozással ő is simán duplázott, és maximális pontszámmal zárta az MX2-esek küzdelemsorozatát. A dobogót Petru Iosif és Arthur Andrei Tătaru egészítette ki. „Ismét egy jól előkészített pályán versenyeztünk, maga a viadal pedig szuper volt. Elégedett vagyok az eredménnyel, mivel a román bajnokságból a lehető legtöbbet hoztam ki” – jelentette ki határozottan Tompa.

A 2020-as motokrossz-bajnokság végeredménye: * MX85: 1. Ördög Zoltán 250 pont, 2. Victor Rusu 204 p., 3. Ioan Chiujdea 190 p. (mindannyian a Top Crosstól) * MX2: 1. Tompa Krisztián (KTM, Bukaresti Steaua) 225 pont, 2. Petru Iosif 190 p., 3. Arthur Andrei Tătaru 188 p. (mindketten Top Cross TCS-tól). (tibodi)