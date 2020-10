Akárcsak vasárnap, tegnap délután is hamar hátrányba került a KSE Futsal, amely a Farkas–Gáll, Albu, Kanyó és Pakucs (cserék: Bunduc, Vasiloi, Barbocz, Mojzi, Becze, Babei) összeállításban kezdte a székelyudvarhelyi teremtornán lejátszott második találkozóját (0–1).

Szőcs László találata felrázta a háromszékieket, akik a folytatásban többet kezdeményeztek, sőt, Kanyó Szilárd és Robert Vasiloi révén gólhelyzetig jutottak. A játék mentével ellentétben a 12. percben Szőcs duplázott (0–2), majd a 14.-ben Hadnagy István növelte tovább a dévaiak előnyét (0–3). A túloldalon Mojzi Botond kapufája után Kanyó és Gáll Attila hagyott ki egy-egy óriási ziccert.

Fordulás után is a KSE Futsal irányította a párharcot, ám újabb gól csak a 31. percben esett, amikor is Kanyó volt eredményes (1–3). Az utolsó három percben vészkapussal támadtak a kézdivásárhelyiek, s a 39. percben Pakucs Norbert góljával tovább csökkent a hátrányuk (2–3) és karnyújtásnyira volt a döntetlen. Gazda József tanítványai megrohamozták a dévai kaput, de a véghajrában jól zárt az Autobergamo védelme, és a játékosaink meg nem érdemelten egygólos vereséggel fejezték be a meccset.

Eredmény: KSE Futsal–Dévai Autobergamo 2–3 (0–3). Gólszerzők: Kanyó (31.), Pakucs (39.), illetve Szőcs (2., 12.), Hadnagy (14.). (tif)