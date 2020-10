Huszonöt év kötelezi a Roby sajtot

Jövő évben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját az étfalvi sajtgyár. A közismert Roby sajtot előállító kisüzem számára nincsenek gondok az értékesítéssel. Néhány kisebb felvásárló mellett a termékek zömét a Bertis üzletláncnak adják el. Raktárra nem dolgoznak, mindig annyit termelnek, amennyit hetente el is tudnak adni – derült ki a Csutka Attila tulajdonossal folytatott beszélgetésünkből.

1996-ban létesítették a tejfeldolgozó vállalkozást, melynek lényege, hogy a saját farmról származó tejből füstölt fonott sajtot, valamint sima, füst nélküli sajtkarikákat készítenek. 12 tehénnel kezdték, még a sajtgyár elindítása előtt – elevenítette fel a történetet Csutka. Aztán újabb tíz állatot vásároltak, ezeket egy nagy tejgyártól szerezték be. Ami jó volt az üzletben, hogy nem kellett pénzt adni a jószágért, tejben tudtak törleszteni. Akkoriban épp emelkedett a tej ára, így hamar megszabadultak a tartozástól. Most nyolcvan fejős van a farmon. Sajnos, a munkaerő hiánya miatt az állomány csökkentésére kényszerültek – meséli Csutka. 1996-ig, a tejfeldolgozó elindításáig más munkahelyük is volt, de rájöttek, választani kell a gazdálkodás és a munkahely között. Előbbi mellett döntöttek.

Biztos vevő az üzletlánc

A tejfeldolgozó indulása után üzleteknek szállították ki a sajtot. Húsz évvel ezelőtt ismerték meg Berszány Tibort, a Bertis tulajdonosát, a folyamatosan fejlődő üzletlánccal azóta is élő a kapcsolat. Az ügyintézés egyszerű, telefonon kapják a rendelést, a terméket saját hűtős autóval szállítják a Bertis központi raktárába. Hetente átlagosan 200–250 kilogramm sajtot vesz át az üzletlánc.

– Hány alkalmazottal tudják megvalósítani ezt a termelést? – kérdeztük Csutkától.

– A farmon három ember dolgozik, ugyanennyi a tejfeldolgozóban. Feleségemmel lassan visszavonulunk, nyugdíjasok lettünk, így a farm és a cég vezetését kezdtük átadni fiunknak és menyünknek. Nem álltam le a munkával, inkább a farmon, a mezőn végzem a teendőket.

– Ha jól tudom, több tejcsarnokot is működtetnek, egy megyeszékhelyi tejgyárnak gyűjtik a tejet.

– Ez így igaz. Sajnos a környéken – és nem csak – egyre csökken a szarvasmarha-állomány. Sokan feladják ezt a munkát. Nem egyszerű az állattartás, etetni, fejni kell karácsony, szilveszter napján is, nincs megállás. A déli megyékben egész farmok állatállománya, jó tehenek kerülnek vágóhídra. Az uniós csatlakozás után számos tejterméknek nevezett készítmény kerül a piacra. Alacsony áron, hiszen nem tejből, hanem kókusztejből, pál­maolajból készítik ezeket.

A 25 év kötelez

– A vírusjárvány kezdete óta csökken a forgalmuk?

– Nem mondható, hogy csökkenést érzékelünk. Pedig az elején gondoltunk erre, aggódtunk is a jövőnkért. A Bertisnek nagyon jó az üzlethálózata, bő az árukínálatuk, megvan az állandó vevőkörük. Sokat jelent, hogy ebben a Covid-os időszakban meg tudták oldani a házhoz szállítást. Nem utolsósorban a Roby sajtoknak is megvan a fogyasztói táboruk. Nem engedhetünk a minőségből. A 25 év kötelez erre.