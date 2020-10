Akkreditáció nélkül

A törvény értelmében a két doktori iskola öt év múltán kérelmezheti ismét az akkreditációt. A plágiumokról Emilia Șercan oknyomozó újságíró számolt be, aki kiderítette, hogy magas rangú politikai és közigazgatási pozíciókat betöltő személyek – köztük Victor Ponta volt miniszterelnök és Gabriel Oprea volt miniszterelnök-helyettes – szereztek érdemtelenül doktori címet. Az ellenőrzések során 61 dolgozat esetében bizonyosodott be a plágiumgyanú, amelyeket 2011 és 2016 között védtek meg sikeresen szerzőik. A média szerint történelmi döntésről van szó, hiszen a plágiumok miatt – amelyek más egyetemeket is érintettek – először függesztik fel egy felsőoktatási intézmény doktori iskolájának a működési engedélyét.