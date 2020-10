Szigorít Olaszország

A vendéglátóhelyek este hat órai bezárását jelentette be a koronavírus-járvány elleni újabb szigorításként Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, arra kérve a lakosságot, hogy csak munkavégzés vagy iskolába járás miatt hagyja el otthonát.

Az éttermekben minden asztalnál legfeljebb négy vendég foglalhat helyet, kivéve, ha ugyanannak a családnak több tagjáról van szó. Betiltották az utcán vagy szabadtéren történő étel- és italfogyasztást. Ismét bezárják a mozikat, színházakat, koncerttermeket, edzőtermeket, uszodákat, diszkókat és játéktermeket. Szüneteltetik az amatőr csapatsportokat. Tilos lesz a hivatalos és magánrendezvények, ünnepek rendezése, közöttük a házibuli, az esküvői ebéd és a jelenléttel tartott konferenciák is. Az óvodák, általános iskolák 14 éves korig továbbra is tantermi oktatásban működnek, ha ennek biztonságos feltételeit az oktatási intézmény biztosítani tudja. A gimnáziumok, szakközépiskolák tanóráik 75 százalékában átállnak az online tanításra, a tömegközlekedés terhelésének enyhítésére. Giuseppe Conte kijelentette, nem vezetnek be általános és országos kijárási korlátozást, és egyelőre tiltják a belföldi, tartományok közötti utazást sem.