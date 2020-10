Önkormányzati munkája utolsó napján, pénteken online sajtótájékoztatón számolt be Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere az elmúlt tizenhat év közösségi megvalósításairól, amelyek sok tekintetben fűződnek nevéhez. Olykor a bürokratikus akadályok legyőzésével, máskor ötletekkel, a tervek, a megnyert pályázatok gyakorlati kivitelezésének követésével vett részt a város életét meghatározó fejlesztések megvalósításában, amelyről azt mondta, csapatmunka volt és mindig a polgármester vízióját próbálta életbe ültetni, tette ezt néhai Albert Álmos polgármester idején és azóta is, amióta Antal Árpád a városvezető.

Sztakics Éva a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola tanári katedráját váltotta fel tizenhat esztendővel ezelőtt az alpolgármesteri székre, önkormányzati munkája során elsősorban az oktatás kérdéseivel foglalkozott, de a művelődés és szabadidő terén is jelentős tevékenységet fejtett ki.

Az elmúlt négy mandátumot összefoglaló beszámolójában sorolta azokat a felújítási munkálatokat, amelyeket a megyeközpont óvoda- és iskolaépületein, az udvarokon, sportpályákon végeztek, ebből szinte egyetlen sepsiszentgyörgyi tanintézmény sem maradt ki, néhány esetében megnyert pályázatok révén a kivitelezésre ezután kerül sor. Kiemelte a Székely Mikó Kollégium új tornatermének a felépítését, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum régi épületének a felújítását, a régi díszítőelemek visszaállításával együtt.

A leköszönő alpolgármester azt mondta, külön öröm számára, hogy a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Plugor Sándor Művészeti Líceum udvarát összeköti az ’56-os park, sikerült felújítani a ’48-as emlékművet, de éppúgy fontosnak tartja a Pinokkió Óvoda felépítését a Nicolae Colan Általános Iskola mellett, a hőszigetelési munkálatokat egyes egységeknél, szakoktatási műhelyek felszerelésének bővítését, bölcsődék létrehozását, minden olyan megvalósítást, ami az oktatás infrastruktúrájának jobbítását szolgálja.

A művelődési intézményeknél Sztakics Éva a színház udvarán felépített stúdiót, a mozi épületének visszaszerzését és a célnak megfelelő átépítését említette. Utóbbiról lapunk kérdésére azt mondta, ezt tartja az egyik legtöbb nehéz­séggel járó megvalósításnak, mert csak többszöri pereskedés után sikerült visszaszerezni az épületet, kétszer vonultak oda a végrehajtóval, hogy átvegyék az ingatlant, és végül csak egy kis fondorlattal sikerült bejutni és leltározni, bár már megvolt a végleges bírósági ítélet az önkormányzat javára.

Az alpolgármester sikertörténetnek tartja a Vadászati Múzeum létrehozását, ami egyben egy régi épület megmentését is jelentette, a sugásfürdői sport- és szabadidős létesítményekre, a Benedek-mezői lovardára is büszke, a Székely Vágta is a kedvencei közé tartozik, de a városi strand korszerűsítése, a játszóterek felújítása, újak létesítése, az évente megrendezett közösségi gyermeknap is fontos számára.

Az online tájékoztató végén Antal Árpád polgármester megköszönte Sztakics Éva munkáját és elmondta, akkor is számíthatott rá, amikor az önkormányzat valamelyik igazgatósága ideiglenesen vezető nélkül maradt, az alpolgármester saját feladatköre mellett átmenetileg átvette az adott intézmény irányítását.

Mint arról beszámoltunk, Sztakics Éva a Székely Mikó Kollégium igazgatójaként folytatja munkáját.