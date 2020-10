Felháborodást szült a környéken lakók között, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzat három hétre munkálatok miatt teljesen lezárja az autós forgalom előtt a Puskás Tivadar utca déli részét. Az elégedetlenkedők azt kifogásolják, hogy mivel a Sport utca is nagyjából járhatatlan – szintén korszerűsítés miatt –, lassan nem lesz, ahol elhelyezzék járműveiket, illetve a lakásuk megközelítése még bonyolultabbá vált. Emellett többen jelezték, hogy a Sport utcában napokon keresztül nem vagy alig történt valami. Lapunk Tóth-Birtan Csaba alpolgármesterhez fordult a panaszok kapcsán; egyúttal a szintén elhúzódónak tűnő Ág utcai munkálatokról is érdeklődtünk.

A Há­romszék kérdésére Tóth-Birtan Csaba elmondta: a Nárcisz és a Tavirózsa utca közötti szakasz valóban járhatatlan, itt jelenleg az esővíz-elvezető vezetékek elhelyezését végzi a kivitelező. Ezek köztes, nagy kapacitású vezetékek, ugyanis nemcsak a környékről kell elvezetniük az esővizet, hanem szinte az egész városból.

Az elöljáró ugyanakkor elmondta, hogy a városnak több rendben meggyűlt a baja a kivitelezővel, első fordulóban azt kifogásolta, hogy a munkásainak vízben kell dolgozniuk – ezt a közüzemek révén szivattyúzással megoldották –, majd nem megfelelő vezetékeket vásárolt, ezt is rendezték. Tóth-Birtan Csaba szerint a munkálat halad, de sajnos lassan, éppen ezért úgy döntöttek, hogy a Sport utca Tavirózsa és 1918. december 1. út közötti szakaszának addig ne fogjon neki a kivitelező, amíg le nem zárta az előző szakaszon a munkát. Ez a szakasz elfogadható állapotban van, csak a közüzemek által végzett hálózati csere nyomai látszanak rajta, és ha lekövezik, télire járhatóvá tehető. Az önkormányzat azt szeretné, hogy mind a Sport, mind a szomszédos Puskás Tivadar

utcában a tél beállta előtt, ha nehezen is, de járhatóvá váljon az úttest.

Az Ág utcát illetően az alpolgármester elmondta: ezzel a munkálattal jól állnak, a negyedik és egyben utolsó szakaszon lassan lezárult az ivóvíz- és a csatornahálózat cseréje, következik a kavicsozás. Maradt ugyanakkor egy 25 méteres szakasz a piac és a Császár Bálint utcai kereszteződésnél húzódó részen, ezt a kivitelező előzőleg nem fejezte be, de most nekilátnak. Emiatt a Császár Bálint utcai kereszteződést időszakosan ismét le kell majd zárni, de még mielőtt ez megtörténne, a Nicolae Grigorescu, valamint a Füzes utcával való kereszteződést felszabadítják.

Tóth-Birtan Csaba szerint, ha minden jól megy, év végére befejezik az Ág utcai munkálatokat. Mintegy két hónap van még, amely során – ha nem is minden nap – lehet dolgozni, az időjárás függvényében, ezért is számolnak azzal, hogy a korszerűsítést le lehet majd zárni. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy az utca egyes szakaszain az

útfestés valamennyit késik majd a kerékpársávok kijelölése miatt.