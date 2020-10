Nevet kapott a műjégpálya

A névadásról szóló határozattervezetet Bokor Tibor polgármester a júliusi, online megtartott tanácsülésen terjesztette elő. A határozattervezetben az állt, hogy a műjégpálya vegye fel Deme László nyugalmazott tanár, Pro Ube díjas közéleti személyiség nevét.

A jövő év elején 80. születésnapját ünnepelő id. Deme László nem csak tanárként és iskolaigazgatóként írta be nevét a város történetébe, hanem a város sportéletében is közismert az ügybuzgalma, sport iránti rajongása és szeretete. Neki köszönhetően kapott a rendszerváltás után ismét új lendületet a jégkorong Kézdivásárhelyen. Deme László 1954 és 1967 között aktív jégkorongozóként csapatával több évben is az országos élvonalba került. Nyugdíjba vonulása után önkormányzati képviselőként oroszlánrészt vállalt a műjégpálya elkészítésében.