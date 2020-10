Hitvilág

BÚCSÚ. Esztelneken ma 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok tiszteletére.

ONLINE IMAALKALOM. Szén­égető István családpasztorációs referens és a Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportjának házaspárjai hétköznapokon estéről estére élő facebookos imára hívják az érdeklődőket. Ma és csütörtökön 20.30-tól, pénteken 21.30-tól kezdődik az ima. Ha valaki nem szeretne csatlakozni, már az is nagyon jó, ha ugyanabban az időben ül le imádkozni, a maga ritmusa és stílusa szerint. Imádkozzunk együtt családjainkért, a házaspárokért, a betegeinkért, az orvosokért, ápolókért, mentősökért, a hatóságokért, a járványtani kutatókért, a szociális szférában dolgozókért, mindenkiért, aki kemény harcot folytat a betegség, a járvány és annak hatása ellen.

Nemzetközi fotópályázat

Hetedik alkalommal hívja meg a világ fotósait a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának diákszervezete, a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (HÖK), hogy fényképeik közül válogatva nevezzenek be a Sapixel Nemzetközi Fotópályázatra november 1-jéig. Két témában lehet jelentkezni: utcafotó (streetphoto) és veszély témában várják az alkotásokat. A pályaműveket kizárólag elektronikus formában lehet elküldeni, a szervezők a sapixel@khok.ro e-mail-címre várják a fényképeket a pályázó nevével, életkorával és lakcímével. Információk és a részletes követelmények a Sapixel International Photo Contest Facebook-eseményen olvashatóak.

Magyarok a Kárpát-medencében

A Határtalanul középiskolai vetélkedősorozat szervezőbizottsága felkéri a középiskolásokat, hogy vegyenek részt a Magyarok a Kárpát-medencében címmel meghirdetett kreatív rajzpályázaton. Pályázni lehet saját készítésű rajzzal, festménnyel, fotóval, fotómontázzsal és bármely olyan technikával készült művel, amely PDF – vagy bármely más, Windows-alkalmazásban megnyitható – formátummal rendelkezik. A fájl maximális mérete: 10 MB. Fődíj: egy Apple iPad. A fődíj mellett értékes nyereményben részesül a 30 legjobb pályamunka is. Pályázati feltétel: külhoni vagy magyarországi tanulói jogviszony. Benyújtási határidő: október 31., kizárólag a jatek@hatartalanul.net e-mail-címre.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklám­irodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. október 29-én, csütörtökön 8–17 óráig Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utca korszerűsítési és véglegesítési munkálatai miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást a Dózsa György utca Molnár Józsiás és Mihai Eminescu utcák közötti részén.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomot, ma Kézdimartonoson és Ojtozban, csütörtökön Lemhényben szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, üveghulladékot. 5 kg palackért és befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

ÚTLEZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön felújítási munkálatok miatt három hétig lezárják a Puskás Tivadar utcát a Dália utcától kezdődően a Málik József utcáig.

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL. A 2019/2020-as program meghosszabbított leadási határideje október 30-a. Részletek a 0266 244 450-es telefonszámon vagy a szulofoldonmagyarul.ro honlapon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.