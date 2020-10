Az orsovai vándorharang és a Szent Korona

Következő írásunk

Ólomlábon járnak a koronavírusos hetek-hónapok, s ahogy telik az idő, egyre több a környéken is az olyan ember, akit hatalmába kerít a holnapi bizonytalanság érzése és küzdenie kell már az egyre többet emlegetett víruspánikkal. Mi lesz velünk, ha az egész országban feltelnek a kórházak, s minket apróbb betegségeinkkel be sem fogadnak? – teszik fel egyre többen a kérdést. Árkoson a virtuális térben működik óvoda, iskola, de az életnek menni kell előre: élni kell, vár a munka, a mező, és mert az összetartozás éve van, épül annak emlékműve is. Ilyenkor még milyen más gondokkal küzd a községvezetés? – kérdeztük a polgármesterségének ötödik ciklusába lépő Máthé Árpádot.