Az Agerpres által idézett jelentés következtetéseit egy 14 százalékos nyugdíjemelésre alapozza, ennek is tudható be, hogy az állami költségvetés hiánya év végéig GDP-arányosan 9,5 százalékos lesz, a koronavírus-járvány miatti állami támogatások pedig elérik a GDP 6 százalékát. Ahhoz azonban, hogy a jövő évben 5 százalék alá csökkenjen a költségvetési hiány, a GDP-arányos állami adósság pedig ne haladja meg az 50 százalékot, szigorú fiskális politikát kell folytatni – áll a jelentésben –, a jegybank például egy százalékra csökkentheti az irányadó kamatot.

A válság a hazai ipar egyes szektorainak alacsony versenyképességét is felszínre hozta – értékelik a bank elemzői –, mivel az alacsonyabb hozzáadott értéket termelő ágazatokat jobban érintette a válság, mint a környező országokban. Ez azt jelenti, hogy az itt előállított termékek árát nem lehet csökkenteni annak érdekében, hogy kompenzálni lehessen az alacsonyabb keresletet, vagyis a fogyasztás nem növekedett. A túlértékelt lej, illetve az utóbbi hat évben a munkatermelékenységhez nem igazított, túlzott minimálbér-emelés szintén hozzájárult ahhoz, hogy a versenyképesség területén lemaradás legyen tapasztalható. Az elemzés szerint, miközben a külkereskedelmi mérleg hiánya a csökkenő termékexport miatt továbbra is növekvő tendenciát mutat, a szolgáltatások terén javult a mérleg, hiszen kevesebb román állampolgár utazott külföldre. Ennek az lehet a következménye, hogy stabilizálódhat a mérleghiány, jövőre pedig akár csökkenhet is, ami jó hatással lesz a folyó fizetési mérleg hiányára is. Ugyanakkor az év első hét hónapjában rendkívül alacsony volt a külföldi közvetlen tőkeberuházás mértéke, a tavalyi hasonló időszakhoz képest ötödére zsugorodott, a külföldi befektetők pedig egyharmaddal kevesebb állampapírt vásároltak, mint egy évvel korábban. Jobban áll az ország viszont az uniós transzferek tekintetében, idén ez összességében elérheti a 4 milliárd eurót, jövőben pedig további eurómilliárdok érkezhetnek.

Az elemzés szerint javíthat a helyzeten az a tény, hogy a járványhelyzet miatt mintegy 1,3 millió vendégmunkás tartózkodik itthon, ez jelentősen növelheti a belföldi fogyasztást, ám a vendégmunkások mintegy fele nem is tud az elkövetkező hónapokban visszatérni külföldi munkahelyére, így a munkanélküliség a jövő év első negyedében elérheti a 6,5 százalékot.