Volt miniszter mentelmi jog nélkül

A képviselőházban a pártok többsége támogatta a mentelmi jog megvonását, 202-en voksoltak Bănicioiu mentelmi jogának megvonása mellett, 12-en ellene. Előző nap a képviselőház jogi bizottsága is hasonlóan döntött. Az ülésen jelen volt Bănicioiu is, aki jelenleg a Victor Ponta volt szociáldemokrata miniszterelnök által vezetett Pro Románia párt tagja. A politikus úgy nyilatkozott, hogy az ügyészség által ellene megfogalmazott gyanúsítások „hazugságok”, ártatlannak vallotta magát. Jelezte, nincs rejtegetni valója, így nem is kérte a képviselőháztól, hogy megakadályozzák az ellene tervezett büntetőjogi eljárást. Bănicioiu mentelmi jogának a megvonását egykori pártja, a Szociáldemokrata Párt is támogatta. Az ügyészség volt kormánytagok ellen, akik jelenleg törvényhozói mandátummal rendelkeznek, csak a parlament jóváhagyásával indíthat bűnvádi eljárást.

A korrupcióellenes ügyészség azzal gyanúsítja a képviselőt, hogy 2012 decembere és 2014 márciusa között ifjúsági és sportminiszterként 1,292 millió lej (264 ezer euró) értékben kenőpénzt fogadott el egy üzletembertől cserében azért, hogy az egészségügyi minisztert meggyőzze bizonyos kórházvezetők kinevezéséről vagy tisztségben tartásáról. Az üzletembernek a szóban forgó kórházakkal szerződése volt, neki az volt az érdeke, hogy olyan kórházvezetők kerüljenek tisztségbe vagy maradjanak ott, akik támogatták az üzletember cégének a kórházakkal kötött szerződéseit. Az ügyészek szerint Bănicioiu 2014 és 2015 között is – akkor már egészségügyi miniszterként – kenőpénzt fogadott el két üzletembertől 2,612 millió lej (536 ezer euró) értékben hasonló céllal, így összesen 3,9 millió lej (800 ezer euró) elfogadásával gyanúsítják.