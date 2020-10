Orbán Viktor hangsúlyozta: Donald Trump megválasztásával és David B. Cornstein érkezésével minden megváltozott, Magyarország nyitottságot, őszinteséget és baráti közeledést érzett az Egyesült Államok részéről. A nagykövet munkájának köszönhetően a magyar–amerikai kapcsolatok ismét régi fényüket idézik – értékelt. Ritka, amikor egy ország barátra lel valakiben, és „mi ezt a ritka ajándékot kaptuk a gondviseléstől és Donald Trump elnök úrtól”. A nagykövetnek sikerült ismét a fejéről a talpára állítani a kétoldalú kapcsolatokat. Korábban alig gondolták volna, hogy ilyen széles körű együttműködés lesz diplomáciai és külpolitikai ügyekben a két ország között, az Egyesült Államok barátként segíti Magyarországot, és Magyarország is az Egyesült Államok barátjaként cselekszik a nemzetközi politikában.

A miniszterelnök gratulált Amy Coney Barrett amerikai alkotmánybíró megválasztásához is. Azt mondta: emberemlékezet óta nem történt olyan, hogy a hagyományos amerikai értékeknek ilyen erős többségük lett volna a testületben, Trump ezzel „megmentette a konzervatív Amerikát és belépett a legnagyobb amerikai elnökök közé”. A kormányfő köszönetet mondott David B. Cornsteinnek azért, mert bátran félretolja az útból azokat, akik az Egyesült Államok és Magyarország közötti feszültségben érdekeltek. A nagykövet jól ismeri a magyarokat – folytatta –, érti, mit és miért gondolunk Közép-Európáról, az Európai Unióról és az Egyesült Államokról, érti, „milyen rugóra jár a magyarok agya és milyen kulcsra nyílik a szívük”. A diplomata tisztességesen bánt a magyarokkal, megszerette az országot, és az ország is a szívébe zárta őt – fogalmazott Orbán Viktor.

David B. Cornstein beszédében hangsúlyozta: barátra és partnerre lelt a miniszterelnökben. Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata nagyszerű, nagyon kedvelik egymást – mondta. A nagykövet gratulált a kormányfőnek ahhoz a csapathoz, amelyet összeállított, azt mondta, nagyon jó miniszterek vannak a kormányban. David B. Cornstein kijelentette: nem is lehetnének jobbak a kétoldalú kapcsolatok, és innen csak előre vezet az út mindkét ország számára.

A kitüntetés átadását megelőzően avatták fel George H. W. Bush szobrát Budapesten. Az eseményen felszólaló Orbán Viktor azt mondta, a magyarok mindig is a szabadság hazájaként gondoltak az Amerikai Egyesült Államokra. Minden magyar tudja, hogy Amerika a szabadság földje, amely őszinte szeretettel fogadta Kossuth Lajost, a budapesti amerikai nagykövetség Szabadság téri épülete pedig 15 éven át nyújtott menedéket Mindszenty József bíborosnak. Sohasem feledjük el, hogy a nagykövetség kapuja – Mark Palmer 1986–1990 közötti budapesti amerikai nagykövet személyes elkötelezettségének köszönhetően – mindig nyitva állt a rendszerváltó ifjúság előtt. Azt is megjegyezte a Szabadság térrel kapcsolatban, hogy 1849. október 6-án az itt álló kaszárnya udvarán végezték ki Batthyány Lajost. „A magyarok első miniszterelnöke a megszállók kivégzőosztaga előtt fejezte be az életét. Ez világos üzenet minden utódja számára” – tette hozzá. Felidézte továbbá: a tér egyik oldalán áll a német, a másikon a szovjet megszállás emlékműve. Világos üzenet ez is: ha magyar vagy, csak két lehetőség között választhatsz, vagy a megszállók, vagy a szabadság mellé állsz. Ma pedig „egy szoborral tisztelgünk barátunk, George Herbert Walker Bush, az Egyesült Államok 41. elnöke előtt” – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök felelevenítette George H. W. Bush 1989-es budapesti látogatását, jelezve, hogy amikor az elnök megérkezett a Kossuth térre, ők pontosan ezt kérték tőle, azt, hogy „szabadítson meg minket Jaltától”, és ő támogatta ezt, mert Közép-Európa népeinek szabadságról és függetlenségről szőtt álma az ő álma is volt. „Bush értette, hogy bármit is süketeltek neki az elvtársak odabent, mi, magyarok a Szovjetunióval nem előnyösebb alkut szeretnénk kötni, hanem szakítani akarunk vele. Mi nem komfortosabbá akarjuk tenni az amerikaiak pénzén a kommunizmust, hanem meg akarjuk dönteni. Mi nem közelebb akarunk kerülni a szabad világhoz, hanem a részévé akarunk válni” – emlékezett vissza Orbán Viktor az akkori követeléseikre. Bush elnök „nagy áldás volt” – idézte Helmut Kohl korábbi német kancellár szavait, aki „a szívünkből beszélt, sokan éreztük ugyanezt az akkori Európában, úgy gondoltuk, hogy az általa vezetett Egyesült Államok nem fog cserben hagyni minket”. Arról is beszélt, hogy Bush nélkül Kohl kancellár nem tudta volna egyesíteni Németországot, de meg kellett küzdeniük számos európai ország vezetőjével, akik úgy tekintettek a fennálló rendre, mint saját biztonságuk, befolyásuk, jólétük alapjára. Bush és Kohl bátor tettét a történelem igazolta, pár év leforgása alatt minden, ami mesterséges és hagyomány nélküli volt, darabjaira hullott. És minden, aminek erős és mélyreható gyökerei voltak, újra életre kelt.

David B. Cornstein arról beszélt, hogy a magyarokat sosem hagyta el a szabadságszeretet, a kommunizmus összeomlása pedig egy új ébredést hozott a szabadságszerető embereknek. Az ünnepségen felolvasták George H. W. Bush fiának, George W. Bush-nak, az Egyesült Államok 43. elnökének levelét, amelyben köszönetet mondott, hogy édesapja előtt tisztelegve szobrot állítanak.