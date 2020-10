Erdővidéken is megalakultak a tanácsok

Bölönben péntek délelőtt iktatták be Sikó Imrét és a tizenhárom tanácstag közül tizenkettőt. A községi elöljáró helyét a képviselő-testületben Vajda Ida Hajnal veszi át. Az alpolgármester személyéről később döntenek.

Nagybaconban pénteken iktatták be hivatalába Simon András polgármestert és hivatali esküt tett tizenkét tanácstag is. Az RMDSZ alpolgármesternek a tisztséget jelenleg is ellátó Konsza András Emilt fogja javasolni a hamarosan sorra kerülő ülésen, amelyen a szakbizottságokat is kialakítják.

Nagyajtán szombat délelőtt Bihari Edömér polgármester, illetve kilenc tanácstag tett hivatali esküt. A községi elöljáró helyett – ha a bíróság is mindent rendben talál – Incze László lép a testületbe. Az RMDSZ-listán még lesz egy változás: Mihály Zsuzsa időközben meggondolta magát, ezért helyét Benkő Dániel veszi át. Az alpolgármester személyéről a következő ülésen döntenek. Az elmúlt négy esztendőben Barabás András (RMDSZ) látta el a tisztséget.

Vargyason is szombat délelőtt alakult meg a képviselő-testület. Mivel Imets Lajost polgármesternek választották, egy hely megüresedett, ám azt nem a listán következő Imets Julianna, hanem Csorba István veszi át. A község alpolgármesterének Gábor Zoltánt javasolják, megválasztására a hétvégén, esetleg a jövő hét elején kerülhet sor.

Bardocon vasárnap tizennégyen vállalták esküvel megerősítve, hogy tanácstagi mandátumuk ideje alatt a községük javát fogják szolgálni. Azért csak tizennégyen, mert az RMDSZ-es Varga Géza időközben jelezte, nem vállalja a mandátumát, helyébe a listán soron következő Benkő Emília Tímea lép. Balázsi Dénes polgármester úgy nyilatkozott, még nem tudni, ki lesz az alpolgármester, hiszen nemcsak ő, hanem bármelyik helyi képviselő tehet javaslatot annak személyére vonatkozóan, és bárki megválasztható.