A legfiatalabb tanácstagot választották alpolgármesternek

Tóth-Birtan Csaba és Vargha Fruzsina töltik be az elkövetkezendő négy évben Sepsiszentgyörgy önkormányzatánál az alpolgármesteri tisztséget, miután a városi képviselő-testület tagjai egyöntetűen támogatták a két jelöltet. Szerdán mindketten letették a hivatali esküt is. A 24 éves Vargha Fruzsina művészettörténész első önkormányzati mandátumát nyerte el a szeptember 27-i helyhatósági választásokon az RMDSZ színeiben, új tisztségében fő feladata a fiatalokat érintő kérdések rendezése lesz, valamint a városi kulturális intézmények is az ő hatáskörébe tartoznak. A képviselő-testület tagjai jóváhagyták a különböző szakbizottságok összetételét is.

A testületi ülésen, majd az azt követő sajtótájékoztatón Antal Árpád polgármester kifejtette: Vargha Fruzsina jelölésével erős üzenetet szándékoztak megfogalmazni a fiatalok irányába. Az elmúlt években nem sikerült bekapcsolni őket a város fejlesztésébe olyan mértékben, ahogy azt szerették volna. A várost mindenkinek építik, de elsősorban az ifjúságnak. Azt szeretnék üzenni e nemzedék képviselőinek, hogy szóljanak bele a város ügyeibe, alakítsák a jelent. Meggyőződése, hogy a tizen-huszonévesek gondjaival csak az tud érdemben foglalkozni, aki maga is ennek a korosztálynak a tagja. Nagy eséllyel a fiatalok is sokkal nyitottabbak lesznek, hogy elvárásaikat, igényeiket megfogalmazzák egy velük egyidősnek. Vargha Fruzsina feladata az elkövetkező években a fiatalok lesznek, illetve a város kulturális intézményei – jelezte Antal Árpád. A polgármester szerint szintén az ifjúság felé történő nyitást szolgálja, hogy a képviselő-testület ifjúsági bizottságának élére is huszonéves elnököt javasoltak Sípos Dóra Viola személyében, így minden feltétel adott lesz, hogy a fiatalok valóban bizalommal forduljanak az önkormányzathoz. A maga részéről úgy érzi, 12 évvel ezelőtt, az első mandátuma idején még ő is fiatalnak számított, de jelenleg, 45 évesen már nem tudja kellőképpen megérteni a fiatalok problémáit, ezért volt szükség erre a lépésre, mely mindenképp merész, de nagy dolgok általában úgy történtek, ha valakik mertek kockáztatni.

Vargha Fruzsina nagy megtiszteltetésnek tekinti, hogy mind Antal Árpád polgármester, mind a testület tagjai bizalmat szavaztak neki az alpolgármesteri tisztség betöltésére. Elmondása szerint, noha tapasztalattal nem rendelkezik e téren, de mivel e tisztséget megkapta, az kellő motivációt is jelent, és mindent megtesz azért, hogy a feladatnak megfeleljen. Három nagy szenvedélye van: képzőművészet, népművészet, valamint a környezetében élők sorsának könnyítése. Kolozsváron gyermekeket, fiatalokat oktatva, valamint a diákszervezetben kifejtett tevékenysége révén már tapasztalatot szerzett az ifjúsággal történő kommunikációban, és reméli, hogy ezt hasznosítani tudja az elkövetkezőkben. Azt is reméli, hogy az önkormányzati csapattal, valamint a sepsiszentgyörgyi fiatalok segítségével meg tudják valósítani az előtte álló feladatokat. Pozitívan, nagy reményekkel és lendülettel áll a feladatok elé, noha ezek nem lesznek egyszerűek, és azzal is tisztában van, hogy nagy felelősséggel jár a tisztség. Újságírói kérdésre válaszolva Vargha Fruzsina az első megoldandó feladatként egy olyan problémát említett, mellyel maga is szembesült: a hazatérő fiatalok kevés kapaszkodót találnak a pályakezdés, elhelyezkedés vonatkozásában, ezért már középiskolás szinten jó lenne azonosítani a fiatalok érdeklődési köreit és felmérni, hogy a sepsiszentgyörgyi lehetőségek ehhez mennyire igazodnak, továbbá tájékoztatni kell őket ezekről. Elképzelése szerint egy csapatot állítana össze, akik mind a magán-, mind a közszféra által biztosított lehetőségeket ismertetné a fiatalokkal. „Nem lehet egyszerre száz fiatalnak munkát és megélhetést biztosítani, de ha párat meg lehet győzni a hazatérésről, az már sokat jelent” – fogalmazott.

Tóth-Birtan Csaba megköszönte a bizalmat, hogy ismét alpolgármesterként dolgozhat. Meglátása szerint több feladat vár majd rájuk az eljövendő időszakban, egyebek mellett már elindult az önkormányzaton belül egy szerkezeti átszervezés, de ez önmagában még nem elegendő, hiszen megfelelő emberekkel is fel kell majd tölteni ezt. Több területen hiányos a személyzet a polgármesteri hivatalon belül, főképp a pályázat-előkészítő, projektlevezénylő, beruházási, valamint a közbeszerzésekért felelős ágazatokban. A régi-új alpolgármester szerint éppen ezek azok a területek, amelyekben az elkövetkezendőkben sok lesz a tennivaló, hiszen az előző európai uniós ciklusban elnyert támogatásokból fedezett több nagy beruházást 2023-ig le kell zárni, illetve elő kell készíteni az új ciklusban benyújtandó pályázatokat. Rengeteg munka vár az önkormányzatra. Tóth-Birtan Csaba szerint elsősorban a városgazdálkodásban szándékszik alaposan kivenni a részét a munkában, és ezáltal hozzájárulni ahhoz – amit Antal Árpád a kampány során is több rendben kijelentett –, hogy Sepsiszentgyörgy valóban szintet lépjen az elkövetkező években. A szociális kérdések is az ő asztalára kerültek, nem idegen számára ez a terület, mivel a Sepsi Helyi Akciócsoport tagjaiként a hátrányos helyzetű övezetek felzárkóztatásával foglalkozik jelenleg is.