Tóth-Birtan Csaba és Vargha Fruzsina töltik be az elkövetkezendő négy évben Sepsiszentgyörgy önkormányzatánál az alpolgármesteri tisztséget, miután a városi képviselő-testület tagjai egyöntetűen támogatták a két jelöltet. Szerdán mindketten letették a hivatali esküt is. A 24 éves Vargha Fruzsina művészettörténész első önkormányzati mandátumát nyerte el a szeptember 27-i helyhatósági választásokon az RMDSZ színeiben, új tisztségében fő feladata a fiatalokat érintő kérdések rendezése lesz, valamint a városi kulturális intézmények is az ő hatáskörébe tartoznak. A képviselő-testület tagjai jóváhagyták a különböző szakbizottságok összetételét is.