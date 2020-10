Negatív rekordok napja

Négy, a koronavírussal kapcsolatos rekord is megdőlt tegnap: soha nem jegyeztek egy nap alatt annyi új COVID-19 fertőzöttet (5343), annyi új halálesetet egy nap alatt (107), és soha nem ápoltak olyan sok koronavírusos beteget a kórházakban (10 934), illetve intenzív osztályon (861), mint most. Ráadásul a kéthetes fertőzöttségi arányszám először haladta meg egy megyében a négyet.

A stratégiai kommunikációs törzs tegnapi jelentése nagy számú teszt – 36 815 – elvégzése mellett ismét nagy számú új esetről tájékoztat: a kedd délelőtt – szerda délelőtti időszakban 5343 újabb pozitív teszttel 222 559-re nőtt a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma. Másodszor is pozitív tesztje országszerte 777 páciensnek lett, az új esetekből 47, a megismételt tesztnél öt a háromszéki beteg – ezzel Kovászna megye fertőzöttségi mutatója ismét 2 fölé csúszott (2,02). Az egy nap alatt elhunytak száma is emelkedett, a kedden közölt 104 áldozat után az SKT szerdán 107 halottról tájékoztatott, köztük háromszékiek is találhatóak. A kórházban ápoltak száma folyamatosan nő, tegnaphoz képest majdnem kétszázzal több beteget kezelnek a szakintézményekben, a súlyos esetek száma pedig ismét megugrott, intenzív osztályon most már 861 páciens fekszik, majdnem negyvennel több, mint egy nappal korábban.

A tegnap közzétett adatokból az is kiderül, jelenleg Kolozs megyében terjed a leggyorsabban a koronavírus-járvány: az elmúlt 14 napban jegyzett új esetek összesített száma ezer lakosra vetítve meghaladta a négyet. Ez a mutató Bukarestben 3,81, Fehér megyében 3,72, Szilágy megyében 3,43, Temes megyében 3,39, Hargita megyében 3,22. A legalacsonyabb terjedési arányt Argeş – 0,91,Călăraşi – 0,98, Olt – 0,83, Tulcea – 0,83 és Vrancea – 0,81 megyében jegyezték. Kolozs megye legfertőzöttebb településein, Széken és Tordaszentlászlón azt követően is jegyeztek új eseteket, hogy a két települést szombattól vesztegzár alá helyezték a hatóságok.

Nem utalnak mindenkit kórházba

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter eközben a koronavírusos esetek kezelésének módszerére – a kórházak tehermentesítése érdekében – újabb rendeletet adott ki, eszerint a tünetmentes és a könnyű eseteket ezentúl nem utalják kórházba, állapotuk alakulását otthoni elkülönítésben távfelügyelettel családorvosaik követik. Új szabály, hogy ezentúl a kórházak sürgősségi osztályai gyorstesztet is használhatnak a koronavírus-fertőzöttek kiszűréséhez, így elkerülhetők a torlódások ezeken a részlegeken. Az is újdonság, hogy a gyógyultnak nyilvánított betegeket 3 hónapig nem tesztelik. A tünetmentes vagy enyhe tüneteket mutató személyek állapotfelmérését sem végzik el kórházban, beutalásukra pedig csak akkor kerül sor, ha állapotuk súlyosbodik. Az otthonukban elkülönített COVID-19 betegeket 14 nap elteltével gyógyultnak nyilvánítják anélkül, hogy újratesztelnék őket. A munkahelyükre vagy – gyermekek esetében – az iskolába való visszatérésükkor nem kell igazolniuk, hogy már nem betegek. Egyetlen előírás, hogy otthonukban és a lakás elhagyásakor is további 10 napig maszkot kell viselniük.

A kórházak sürgősségi osztályain jelentkező, tüneteket mutató betegen gyorstesztet végeznek, de vesznek tőlük mintát a PCR-teszthez is. Akinek a gyorstesztje pozitív lett, azt a kórház COVID-19 betegek számára létrehozott részlegén különítik el. Akiknek a gyorstesztje negatív lett, azt a kórház úgynevezett tamponzónájában helyezik el, ha a tüneteik kórházi kezelést igényelnek. Ha nem igényelnek kórházi kezelést, akkor kiutalják őket, és otthonukban várják meg a PCR-teszt eredményét. Az egészségügyi miniszter rendelete nem ajánlja a gyorstesztek elvégzését a tünetmentes betegeken. A fertőzés tüneteit mutató páciensek otthonukban vagy egy általuk választott más lakcímen elkülönítve várják meg a PCR-teszt eredményét. Ők kötelesek a helyzetükről és a lakcímükről értesíteni a családorvosukat. Utóbbi köteles nyilvántartásba venni őket, majd folyamatosan felügyelni az állapotukat. Ha a PCR-tesztje pozitív lett, de továbbra is tünetmentes vagy csak enyhe tüneteket mutat, a COVID-19 beteg elkülönítve az otthonában marad. A családorvos naponta kikérdezi telefonon az állapotáról az otthonában elkülönített COVID-19 beteget, és a válaszok alapján kitölt egy kórlapot. Akinek nincs családorvosa, annak az egészségügyi igazgatóság egyik munkatársa méri fel rendszeresen az állapotát. A telefonos állapotfelmérés alapján az otthonukban elkülönített COVID-19 betegeket három kategóriába sorolják:

– tünetmentes vagy enyhe tüneteket mutató páciensek, akik nem szorulnak kórházi kezelésre; őket 14 nap után gyógyultnak nyilvánítják egy második teszt elvégzése nélkül; ezután visszatérhetnek a közösségbe, de további 10 napig maszkot kell hordaniuk, otthonukban is

– egészségügyi kockázatot jelentő tüneteket mutató páciensek; őket a családorvos ajánlása alapján, a hozzájárulásukkal mentővel kórházba szállítják, ahol felmérik az állapotukat; állapotuk felmérése kórházba utalás nélkül is elvégezhető

– közepes vagy súlyos tüneteket mutató betegek; őket a hozzájárulásukkal intenzív terápiás részleggel rendelkező kórházba utalják.

Iohannis bizakodó

Tegnap délután Klaus Iohannis államfő újabb sajtótájékoztatót tartott, melyen kijelentette, Románia ez idáig jól kezelte a koronavírus-járványt, és a helyzet egyelőre nem indokol teljes körű karantént. „A hírekből arról értesülünk, hogy a járvány terjedőben van nálunk, valójában azonban mindeddig jól kezelték a helyzetet. Sajnos egyes európai országokban drasztikus intézkedések váltak szükségessé. Mi nem akarjuk ezt. Ezért mondom a lakosságnak és a hatóságoknak, hogy hatékonyan szálljunk szembe ezzel a járvánnyal. A pandémia eleje óta megkétszereződtek az intenzív terápiás helyek. Egyelőre a helyzet nem indokolja a karantént vagy a teljes lezárást” – nyilatkozta a Cotroceni-palotában Iohannis. Kifejtette, a járvány terjedését nem az éjszakai közlekedés, hanem az éjszakai összejövetelek fokozzák. „A meghozott intézkedéseket szakértők javasolták. Az éjszakai közlekedés betiltásáról nem volt szó. Nem hiszem, hogy az éjszakai közlekedés terjesztené a járványt, inkább az éjszaka tartott összejövetelek. Nem hozhatunk be minden nap új tiltásokat, előbb meg kell figyelnünk, milyen hatásuk van az eddig bevezetett óvintézkedéseknek, várjunk legalább két hetet, és utána lássuk, mi az eredmény” – mondta. Kérdésre válaszolva azt is kifejtette, nem tervezik a szükségállapot újbóli bevezetését a karácsonyi ünnepek táján. „Nem hiszem, hogy idén olyan lesz a karácsony, mint más években volt. Kevesebb helyre lehet majd utazni, lesznek korlátozások, tehát úgy gondolom, hogy idén visszatérünk a hagyományos karácsonyozáshoz, azaz a családban és a családdal töltjük az ünnepet” – fogalmazott Iohannis.