Bolojan szerint minden részlegen indokolatlanul sok jelenleg az alkalmazott, és vannak olyan részlegek is, amelyek teljesen cél nélküliek. Példaként említette, a védett területeket kezelő igazgatóságot, amely azért fölösleges, mert az efféle teendőket már két éve állami hatóság látja el, a megyének semmi köze hozzá. Jelenleg 270 ezer euró megy el havonta (plusz bónuszok) csak az alkalmazottak bérezésére, ezt szeretné lefaragni az új tanácselnök, és egyúttal a feleannyi alkalmazottal is hatékonyabbá tenni a megyeháza működését. (Főtér)

KIS ROMÁN ABSZURD. Nagyon nem akar elkészülni az észak-erdélyi autópálya Aranyosgyéres és Maroskece közötti 16 kilométeres szakasza, amely lehetővé tenné, hogy Kolozsvártól Marosvásárhelyig folyamatosan autópályán lehessen haladni. A közúti infrastruktúráért felelős állami vállalat (CNAIR) annak ellenére sem akarja kirúgni a kivitelezőt, hogy az csődközeli állapotban van, és nem is dolgozik. Az ok: román cégről van szó, márpedig a román állam támogatni akarja a romániai vállalkozásokat. Másrészt pedig a cég a bukaresti körgyűrű egyik felüljáróján is dolgozik, és tartanak attól, hogy az esetleges szerződésbontás erre is kihatással lenne. A jellegzetesen román abszurdon most úgy próbálnak átlendülni, hogy az állam megoldásokat keres arra, hogyan fizesse közvetlenül az alvállalkozókat. A szóban forgó szakaszt 2016-ban kezdték építeni, és már rég el kellett volna készülnie, de a sajátos romániai körülmények közepette még mindig csak 36 százalékban épült meg. (Főtér)

OLCSÓSÁGBAN IS MÁSODIKAK VAGYUNK. Románia a második helyet foglalja el Bulgária után az Európai Unióban a legalacsonyabb üzemanyagárak tekintetében – mutatnak rá az Európai Bizottság kiadványában, az Oil Bulletinben közölt adatok. Október 19-étől kezdődően Romániában egy liter benzin ára átlagban 0,934 euró, míg az uniós átlag literenként 1,265 euró. Az EU országai közül Bulgáriában a legolcsóbb a benzin, literenkénti átlagára 0,897 euró, Dániában pedig a legdrágább, 1,458 euró/liter. A következő legmagasabb ár az olaszországi (1,389 euró/liter) és a svédországi (1,362 euró/liter). A gázolaj esetében hasonló a helyzet. Romániában a gázolaj literenkénti ára 0,906 euró, az uniós átlagár pedig 1,105 euró/liter. A bolgárok fizetnek a legkevesebbet a gázolajért, literenként 0,866 eurót, a legtöbbet pedig a svédek (literenként 1,341 eurót), a belgák (1,269 eurót) és az olaszok (1,260 eurót). A fent szereplő értékek fogyasztói árak, minden adót és illetéket tartalmaznak. (Agerpres)