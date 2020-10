Kincset ér a nagyszülők segítsége

Míg a szülők aggodalommal, kisgyermekeik inkább szomorúsággal fogadták a hírt, hogy az egyre terjedő járvány miatt a megyeszékhelyen két hétre bezártak az iskolák mellett az óvodák is. A kicsik felügyeletét egyik napról a másikra megoldani még „békeidőben” is nehézséget jelent sok családban, most azonban akár huzamosabb időről lehet szó.

Jakab Annamária, aki maga is tanügyi alkalmazott, lapunknak úgy nyilatkozott, „szuper szerencsés” helyzetben van, mivel nagycsoportos fiát családtagra bízhatja szükség esetén, nyugdíjas édesanyja vigyáz a gyermekre. Tud azonban olyan helyzetről is, ahol a szülők dadát fogadtak, hogy gyermekeikkel legyen, amíg ők dolgoznak.

Szerencsésnek érzi magát a kétgyermekes édesanya, Berszán-Kertész Éva is, akinek tizenéves fia távoktatásban vesz részt, óvodás kislányát pedig édesanyja gondjaira tudja bízni. Azt mondja, nem is tudna huzamosabb időre szabadságot kérni, kereskedelemben dolgozik, a tavaszi vesztegzár idején is végig munkába járt. Szerencséje van a szentgyörgyi nagymamával – állítja, de ha úgy alakul, vidéken élő anyósáék is elvállalják a kislány felügyeletét.

A november 3-ig tartó kényszervakáció első hetében Préda Zsanettre szülei vigyáztak – a helyzet úgy hozta, hogy éppen szabadságon lehettek, a fennmaradó időben pedig a nagymama felügyeletében lesz a kislány, aki azonban édesapja szerint szívesebben menne óvodába. Préda Attila megjegyezte, abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy szüleik kiveszik részüket lányuk felügyeletéből, s ez a család számára igen nagy segítséget jelent.

Élve a jogszabályok adta lehetőséggel, Dobos Izabella a napokban igényelte munkáltatójától, hogy a gyermeke felügyeletére szabadnapokat kaphasson. Kézenfekvő volt a 75 százalékos gyermekfelügyeleti támogatás, hiszen kislányát egyedül neveli, a nagymama is dolgozik, ezért jobbnak látta ezt a megoldást választani. Munkahelyén megértően viszonyultak kéréséhez, a kapcsolódó papírmunkát is gyorsan elintézték, így már a következő naptól otthon maradhatott óvodás lányával. Korábban, ha szüksége volt rá, barátok, nagyszülők segítségét is kérte – sorolta érdeklődésünkre.

Helyi szinten döntenek a szabadnapokról

Az Agerpres hírügynökség szerint a kormány múlt csütörtöki ülésén elfogadott jogszabályt, amely a 2020/147-es sürgősségi kormányrendeletet egészíti ki, így abban az esetekben, ha valamely tanintézetben a sárga vagy a vörös forgatókönyv szerint online oktatás zajlik, a szülőknek járó fizetett szabadnapok számát a megyei vészhelyzeti bizottság vonatkozó határozatába foglaltak alapján szabják meg. Az intézkedés azokra a szülőkre is érvényes, akiknek gyermeke a család- vagy szakorvos által igazolt krónikus betegsége miatt vesz részt online oktatásban. Ebben az esetben a szabadnapokra vonatkozó igénylés mellé a szülőnek csatolnia kell a gyermek születési bizonyítványát, az orvosi igazolást, illetve a másik szülő felelősségvállalási nyilatkozatát arról, hogy ő nem részesült fizetett szabadnapokban az említett sürgősségi rendelet alapján. A kormány döntése értelmében ugyanakkor a sárga és vörös forgatókönyv esetén csak akkor jár fizetett szabadnap a szülőknek, ha távmunkára nincs lehetőségük.