Sok eseményt lemondtak a járványhelyzet miatt

A koronavírus-járvány kedvezőtlenül érintette a Tündérkert Székely Nagycsaládosok Egyesületének szokásos tevékenységét is. Számos programjukat el kellett halasztaniuk, le kellett mondaniuk, más, korábban betervezett eseményeket csak szűk körben, a járvány miatti szigorú előírások betartása mellett lehetett lebonyolítani – tudtuk meg dr. Fülöp Csaba egyesületi vezetőtől.

Legutóbb a kovásznai városi művelődési ház udvarán szerveztek kézműves-foglalkozást, a részt vevő gyermekek és szüleik a tökfaragás titkaiba kaptak betekintést (fotó). Miután elkészültek a lámpások és a sötét is leereszkedett, a gyermekek legnagyobb örömére meggyújtották a tökökbe helyezett gyertyákat, varázslatos hangulatot teremtve az udvaron. Ez volt az egyesület által szervezett első tökfaragás, minden egyes kézműves-foglalkozáson igyekeznek újabb és újabb témákat bevezetni, hogy a gyermekek minél több hagyományos tevékenységgel ismerkedhessenek meg – mondta el érdeklődésünkre dr. Fülöp.

Az egyesület hároméves fennállása alatt rengeteg eseményt szerveztek, többek között varrást, színezést, különféle barkácstevékenységeket. Sajnos, a járvány lényegesen korlátozta idei elképzeléseiket. Az anyagi források is szűkültek, a más években megszokott pályázatokat idén nem írták ki. A gyülekezési tilalom, a távolságtartási előírások is korlátozták a lehetőségeiket – értékelte az egyesületi vezető. Elmaradtak a szokásos táborok, nagyobb rendezvények, melyek az előző években nagy sikernek örvendtek. Nem tudták megvalósítani az ösztöndíj-programjukat a nagycsaládban élő középiskolások és egyetemisták számára. Megszerveztek egy apa-fia tábort, ahol a barkácsoláson volt a hangsúly, munkájukkal a petőfalvi fürdő felújításához járultak hozzá – számolt be dr. Fülöp.