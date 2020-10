A Kézdiszentlélek községhez tartozó Kiskászonban látványosan haladtak a munkálatokkal, ami a jelentős anyaországi és megyei, illetve helyi önkormányzati támogatásnak, valamint a hívek példaértékű összefogásának köszönhető.

Amint arról Pál Ferenc beszolgáló lelkész, Kézdiszentlélek plébánosa beszámolt, a templom mögötti közösségi ház elkészítése volt a sürgősebb, mivel az elemi iskolának és az óvodának szüksége volt a helyiségre. Bekötötték a villanyt, a fűtést és a vizet, kimeszelték a termeket és átadták a gyermekeknek. Ezzel párhuzamosan elkészültek az új templom padjai, illetve a padló is. A Kertész Huba és édesapja, Ignác által készített tizennyolc pad nemrég került a helyére. A plébános azt is elmondta, a Bethlen Gábor Alap, amely eddig is nagy összegekkel támogatta a templomépítést, ismét jelentős összeget utal át a számlájukra, és ebből szinte be is tudják fejezni a templomot. A külső szigetelés, csatornázás, a vakolás és a belső berendezés beszerzése, elkészítése maradt még hátra.

Pál Ferenc plébános számításai szerint talán január 18-ra, Árpád-házi Szent Margit búcsújára lehetne kész a templom, de a világjárvány miatt bizonyosabbnak látszik, hogy csak jövő nyár folyamán kerül sor az ünnepélyes felszentelésre, hiszen az anyaországból is nagyon sok támogatás érkezett, és ők is itt szeretnének lenni az eseményen.