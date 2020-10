Látogathatók a temetők SEPSISZENTGYÖRGYÖN hétvégén, a halottak napja alkalmából látogatható a köztemető. Felhívják a lakók figyelmét, hogy a temető területén is szükséges betartani az érvényben lévő egészségügyi előírásokat a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében, így kötelező a maszk viselése és a távolság betartása. A tömeg kialakulásának elkerülése végett kérik, hogy lehetőségeikhez mérten ne mindenki vasárnap látogasson ki a temetőkbe, aki teheti menjen ki ma vagy szombaton.

Mától vasárnapig a torlódások elkerülése érdekében a korábbi évekhez hasonlóan egyirányú lesz a temetők felé vezető Vár utca. Így a vártemplomi temető felső bejáratát és a közös temetőt a Vár utca felől lehet megközelíteni és a Vojkán utcán lehet elhagyni.

A temetőbe látogatóknak lehetőségük lesz a közelben található lövészeti gyakorlótéren elkerített parkolóban hagyni az autóikat, a közlekedés megkönnyítése érdekében kérik, ne parkoljanak a Vár és a Vojkán utcában.

KÉZDIVÁSÁRHELYEN és BARÓTON sem zárják le a temetőket, de felkérik a látogatókat, hogy tartsák tiszteletben a járvány­ügyi előírásokat, viseljék az orrot és szájat eltakaró maszkot, valamint tartsák be az egymás közötti távolságot. A vasárnapi torlódások elkerülése végett hasonlóképpen a mai vagy szombati temetőlátogatást javasolják.

Hitvilág

TÁBLAKÉP MEGÁLDÁSA. November 1-jén, mindenszentek ünnepén a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban a 10.30-kor kezdődő szentmise részeként ünnepélyesen megáldják Hervai Katalin képzőművész újabb táblaképét, amelyet a kommunista időszak vértanúinak és hitvallóinak emlékére készített.

BÚCSÚ. Szentkatolna filiájában, Hatolykán november 1-jén, vasárnap 10 órától tartanak búcsús szentmisét.

EGYMILLIÓ CSILLAG A SZEGÉNYEKÉRT. A Gyulafehérvári Caritas hagyományosan minden év októberében megszervezi az Egymillió csillag szolidaritási akciót. Idén az eseményt a virtuális térbe helyezték át, az adományokat szintén ott fogadják. Honlapjukon létrehoztak egy online adományozási platformot, ahol bármikor biztonságosan lehet bankkártyás utalást végezni − ez a caritas-ab.ro honlapon érhető el, a Segítek! gombra kattintva. Ebben az évben az adományokat védőfelszerelésekre fordítják.

Kiállítás

A SZÉKELYFÖLDI MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK EGYESÜLETÉNEK Többsincs című fotókiállítása még ma 9–23 óráig tekinthető meg a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban.

KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPVISELETEK. A miskolci Hermann Ottó Múzeum Kárpát-medencei népviseletek című kiállítása még ma 8–16 óráig látogatható a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban.

JOANNES KÁJONI 390 – SZABADTÉRI VÁNDORKIÁLLÍTÁS. A Kájoni 390 emlékév alkalmából a Hargita Megyei Kulturális Központ kezdeményezte a ferences szerzetes munkásságának megismertetését Erdély-szerte. A szabadtéri vándorkiállítás, melyhez minden korosztályt megszólító animáció is tartozik, november 5-ig tekinthető meg Sepsiszentgyörgy főterén.

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS KOLOZSVÁRON. A Kolozs Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó Kolozsvári Művészeti Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet szervezésében tartják a Sipos László: Megfordult világ című időszaki kiállítást, amely látogatható a Kolozsvári Művészeti Múzeum emeleti kiállítótermeiben az érvényben lévő járványügyi intézkedések betartása mellett.

A 6. SZÉKELYFÖLDI GRAFIKAI BIENNÁLÉ kiállításai a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban november 6-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig látogathatók, a tárlatok online a grafikaiszemle.ro oldalon érhetőek el.

KIÁLLÍTÁS BARÓTON. A Bodosi Dániel baróti festőművész munkáiból rendezett kiállításra a járványügyi megszorítások miatt munkanapokon 9–15 óráig egyénileg vagy legtöbb ötszemélyes csoportokban várják a látogatókat Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termébe.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: Aranyszalagtár – Balogh Péter. A Huszár Irma–Emil Lungu páros által készített portréfilmmel a száz évvel ezelőtt, 1920. július 30-án Micskén született Balogh Péter szobrászművészre emlékeznek. Az Aranyszalagtárban őrzött felvételen Krizsovánszky Szidónia, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház egykori művésze mondja el A kilenc szarvas legendáját. * És azt tudta? – mit is jelent a bunda kifejezés? l Klip a Bagossy Brothers Companyval.

Virágvásár

SEPSISZENTGYÖRGY. A főtéren a Székely Mikó Kollégium előtt zajlik a virágvásár, mintegy 13 virágtermesztő árusítja a különböző virágokat, csokrokat, koszorúkat. A virágok mellett gyertyák és mécsesek is kaphatók. A Tega Rt. által szervezett vásár naponta reggeltől estig zajlik, vasárnapig. A vásárt az egészségügyi szabályok betartásával szervezték.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Idén a járványügyi helyzet miatt elmaradt a kézdivásárhelyi Virágvarázs virágvásár, ahol rendszerint be lehetett szerezni a nyárra szánt legszebb virágokat. Ezt pótolandó, Kézdivásárhely önkormányzata mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából szervez virágvásárt a város főterén. Ma 9 és 17 óra között az alkalomhoz illő virágokat lehet beszerezni. A virágvásár pótolni hivatott a zöldségpiac felújítása miatti kiesést is.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomot, ma Kézdialmáson és Csomortánban, hétfőn Kommandón szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, üveghulladékot. 5 kg palackért és befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

FOGADÓÓRÁK. A vészhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon. ♦ A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége értesíti tagságát, valamint az érdekelteket, hogy a fogadóórák a régi program szerint, minden pénteken 10–12 óráig zajlanak.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak min­azok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Sport utcai Galenus 4. (telefon: 0367 800 011; éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Catena (0367 804 709); Kézdivásárhelyen hétvégén a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089), hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 360 015); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.