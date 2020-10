Lapunk érdeklődésére Igyártó Gabriella, a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság járványtani szakembere elmondta, a heti jelentésekben kevesebb felső légúti megbetegedés szerepel, mint tavaly ebben az időszakban, ami lehet, hogy a koronavírus-járvány miatti védekezésnek is köszönhető, és tüdőgyulladást is kevesebbet jegyeztek, mint egy évvel korábban. Ennek ellenére a felső légúti megbetegedések heti esetszáma a megyében eléri az 1800-at, tüdőgyulladást pedig 350 körül jegyeznek. A megbetegedések gyakoriságában az is közrejátszik, hogy adott időszakban milyen forgatókönyv szerint működnek az óvodák és iskolák, mert amikor a gyermekek közösségben vannak, jóval többen kapják el egymástól a hűlést, ha a gyermek köhög és folyik az orra, a szülő orvoshoz viszi, és az eset lehet, hogy bekerül a vonatkozó nyilvántartásba akkor is, ha nem súlyos az érintett állapota.

Igyártó Gabriella lapunknak elmondta, eddig a megyébe három rendben érkezett influenza elleni védőoltás, az igényelt 13 500 helyett 3800 adag, amiből egy-két alkalommal öt-tíz dózist tudtak eljuttatni a családorvosokhoz. A szakember úgy véli, fontos, hogy az egészségügyi személyzetet be tudják oltani, betegség miatt lehetőleg ne essenek ki a munkából.

Dr. Lucia Șereș, a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke megerősítette, a rendelőik számára eddig kiutalt oltóanyag mennyisége csupán töredéke a szükségesnek, vannak orvosok, akiknek páciensei közül három-négyszázan idősek és krónikus betegek, mindannyiuk jogosult lenne az ingyenes grippé elleni oltásra, de jelenleg ennek tizedével sem rendelkeznek. A szakmai szervezet vezetője továbbra is kéri a pácienseket, ha problémájuk van, jelentkezzenek telefonon, és legyenek türelemmel, mert olykor a rendelő mindkét, akár három telefonja is foglalt, de jelenleg ez a legbiztonságosabb módja annak, hogy konzultáljanak a családorvossal, ha szükséges, sor kerülhet személyes konzultációra is, de ha egyszer lehetséges, azt megoldják online módban.