Ukrajna leckéztet

Most, hogy ismét áll a diplomáciai bál Ukrajna és Magyarország között, az a nótácska jár az eszemben, hogy: Ugat a kutyám a(z) (Uk)Rajna. Lehet, engem is kitiltanak Ukrajnából, és még csak meg sem mondják, mint ahogy Kelemen Hunorral is tették, akinek akkor esett le a tantusz és az álla, mikor megállították az ukrán határnál, mert nemkívánatos személyiségnek nyilvánították. Hasonló „kellemes” meglepetés-kitiltást ígérnek magyar diplomatáknak is. De én kitolok velük: nem megyek Ukrajnába.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter sem erősen kívánatos személy Ukrajnában, mert az ukránoknak a kárpátaljai magyarok elleni viselt dolgai miatt nem támogatja azt, hogy Ukrajna szorosabbra fűzze kapcsolatait az euroatlanti együttműködésben, amihez pedig minden tagállam támogatása szükséges. Pedig az amerikai elnökjelölt, Joe Biden fia milyen jó kapcsolatokat épített ki Ukrajnában, ahol az ukrán Burisma gázipari cég igazgatótanácsának tagja lett. És ha a (nem éppen) sziklaöklű Joe elnök lesz, a kapcsolatok még gyümölcsözőbbé válhatnak Amerikával, a nagy baráttal.

Szijjártó legutóbb arra szólította fel Joe Bident, hogy az elnökjelöltnek meg kellene válaszolnia az ukrajnai korrupciógyanús ügyekben felmerülő kérdéseket, mert Bidennek is pont most kellett a magyarokkal foglakoznia mondván, hogy Magyarország és Lengyelország is Fehéroroszországhoz hasonló totalitárius rezsim. (Mondjuk lehet, hogy valamit eltévesztett mert legutóbb ellenfelét, Trumpot is összetévesztette a régi elnökkel, George Bush-sal.) Biden szavai biztatóan hathattak a nagy demokrata ukránokra, és lehet, ez is hozzájárult ahhoz, hogy Ukrajna is hősiesen nekiállt Magyarországot kritizálni. És érdekes módon pont most derült ki ismét, hogy Magyarország erősen beavatkozott Ukrajna belügyeibe azzal, hogy a magyar külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán írt bejegyzésében arra szólította fel a kárpátaljai magyarokat, szavazzanak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) jelöltjeire, és Babják Zoltán beregszászi polgármesterjelöltre. Ahelyett, hogy arra buzdította volna, hogy valamelyik ukrán párt képviselőit válasszák, akik mégiscsak jobban tudják, mi a jó a kárpátaljai magyaroknak, mint a magyarok. Vagy szólhatott volna a magyarországi Momentumosoknak, hogy arra biztassák a magyarokat, valamelyik számukra testvéri ukrán párt képviselőire adják voksukat. Az ukrán hazafiak már eddig is bizonyították, mennyire érzékenyek a magyarok problémáira, már csak azzal is, hogy olyan jó oktatási törvényt sikerült megszavazniuk, amely aztán teljes oktatási egyenlőséget biztosít, nem diszkriminálja a magyarokat azzal, hogy még magyarul is kell tanulniuk, mikor nemsokára mindent csakis ukránul tanulhatnak. Nem kellene magyarból sem vizsgázzanak, ami plusz megerőltetést jelent számukra. Hiába mondták szépen az ukránok, hogy a magyar fél által tett kijelentések elfogadhatatlanok, és azt is, hogy Budapestről súgnak a választóknak, amivel megsértik az ukrán jogszabályokat. A súgásnak az lett a vége, hogy míg választásokon az országos részvétel 37 százalék volt, addig a kárpátaljai 41,25 százalék.

Most az ukránok bosszúból a súgás miatt, lehet, hogy visszaküldik azt az ötven lélegeztetőgépet, amit a magyar kormány legutóbb adományozott Ukrajnának a kárpátaljai kórházak fenntartásáért és a koronavírusos betegek ellátásáért. Ott tévedtek, mint mikor Romániába is küldtek orvosi védőfelszerelést, és nem szabták meg, hogy bárhová vihetik, olyan helyekre, ahol nincsenek magyarok. Szijjártó azt is felemlegette, hogy Magyarország az egyetlen ország, amely engedi az ukrán állampolgárok átutazását Nyugat-Európa felé. De ez is biztosan diszkrimináció, mert elsősorban a kárpátaljai magyarok húzhatnak belőle hasznot. Az igazi ukránok bizonyosan inkább Lengyelország felé kerülnek. A magyarok még azt is szemükre hányják az ukránoknak, hogy belehányják a szemetet a kárpátaljai folyókba, és amiatt ők saját költségvetésből finanszírozzák az egyik legszennyezettebb kárpátaljai folyó vízének tisztítását. Ki kérte meg erre a magyarokat? Az ukránok biztosan nem, mert őket nem zavarja. A szemét egy része a Dunán keresztül legfennebb a Fekete-tengerbe jutna, ami szintén Ukrajna partjait is mossa, és így visszakerül hozzájuk.