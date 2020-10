A székelyföldi együttes és a Clinceni az élvonalban eddig négyszer nézett farkasszemet egymással, az előző idény alapszakaszában előbb döntetlent játszottak, majd a háromszéki visszavágón a piros-fehér mezesek 4–0 arányú győzelmet arattak. Az alsóházi rájátszásban szintén összecsaptak, Ilfov megyében a házigazdák Adrian Șut találatával gyűjtötték be a három pontot, augusztusban pedig a háromszéki együttes Ronaldo Deaconu szabadrúgásgóljával győzött.

A Sepsi OSK a 2020–2021. évi bajnokságban nem szenvedett vereséget vendégként, két győzelme mellett kétszer döntetlent játszott. A háromszéki együttes a legutóbbi hét mérkőzésén veretlen, mindössze az idénynyitón zárt pont nélkül. Az előző fordulóban a sepsiszentgyörgyi csapat hazai pályán az FC Dinamo ellen győzött, az Ilie Poenaru irányította labdarúgók pedig meglepetésre elhozták a három pontot az addig veretlen Craiova otthonából.

Az eddigi nyolc mérkőzést figyelembe véve elmondható, hogy jobb a Sepsi OSK támadójátéka, ugyanis 12 gólt rúgott, ezzel szemben az Ilfov megyei gárda hatszor volt eredményes, viszont a csapatok védelme hasonló hatékonysággal működik, mindkét együttes hálója hatszor zörgött.

„Nehéz mérkőzésre számítok, hiszen olyan csapattal játszunk, amely már az előző bajnokságban is jól teljesített. Az edző kiválóan motiválja a játékosokat, jól előkészíti a mérkőzéseket, ráadásul erősítettek is, a nyáron minőségi labdarúgókat igazoltak. Jó a légkör az aktuális ellenfelünknél, nincsenek kiemelkedő sztárok, mindenki számára a csapat az első. A héten igyekezetem felhívni a labdarúgók figyelmét az ellenfél erősségeire, nem szeretném, ha lazítanánk, és emiatt rosszul alakulna számunkra a meccs. Tudjuk, hogy a Clinceni játékosai sokat szaladnak, harcolnak, szóval nekünk is legalább annyira kell akarnunk, hozzáállás terén fel kell nőnünk hozzájuk. Jó formában vagyunk, zsinórban négy győzelmet arattunk, mennyiség és minőség szempontjából is elégedett vagyok a csapatommal, viszont fontos, hogy maradjunk a földön két lábbal” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

A 9. forduló programja: ♦ ma: FC Argeș–FC Voluntari (18 óra), FC Dinamo–Astra Giurgiu (21 óra) ♦ szombat: Academica Clinceni–Sepsi OSK (12.30 óra), FC Botoșani–Aradi UTA (19 óra), FC Hermannstadt–Craiova (21.30 óra) ♦ vasárnap: Jászvásári Poli–FC Viitorul (18 óra), Kolozsvári CFR–Medgyesi Gázmetán (21 óra) ♦ hétfő: Chindia Târgoviște–FCSB (21 óra).



Ma játszanak a háromszéki csapatok

A Sepsi OSK II. és a Kézdivásárhelyi SE is ma 15 órától lép pályára a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában. Az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó, sereghajtó sepsiszentgyörgyi szatellitcsapat hazai környezetben a Plopeni együttesével csap össze, míg a céhes városi gárda az Astra Giurgiu II. vendége lesz.

A 8. forduló programja: ♦ ma: Astra Giurgiu II.–Kézdivásárhelyi SE (15 óra), Sepsi OSK II.–Plopeni (15 óra), Brassói Corona–Brassói SR (15 óra) ♦ szombat: Blejoi–Brassói Kids Tâmpa (15 óra). A Barcarozsnyói Olimpic–Székelyudvarhelyi FC mérkőzést november 11-én rendezik. (miska)