Készülnek a télre

Tamás Sándor, a testület elnöke az első napirendi pont kapcsán a szavazást megelőzően kifejtette, hogy az önkormányzat egyik legfontosabb feladata közé tartozik a megyei besorolású utak nyári és téli karbantartásának, járhatóságának biztosítása. A közbeszerzésre vonatkozó szabályok módosítása már egy ideje lehetővé teszi, hogy ezeket a munkálatokat versenytárgyalás nélkül, közvetlenül odaítélhessék. Akárcsak tavaly, most is a Kovászna Megyei Út és Híd Részvénytársaságot bízzák meg a feladattal. A vállalat egyedüli tulajdonosa a megyei önkormányzat. A szerződés a november 1-je és március 31. közötti időszakra szól, összértéke 6,6 millió lej. Tamás Sándor továbbá elmondta: a megyei utakat három csoportba sorolják forgalmasságuk szerint. 15,75 kilométernyi szakasz négyes besorolású, ez a Sepsikőröspatakot Középajtával a Vadas-tetőn keresztül összekötő, mely a 121A jelzésű megyei út része, és amelyet, mint minden télen, idén is lezárnak a járműforgalom előtt. További 104 kilométer hármas besorolású, a maradék 132 pedig kettes. Utóbbiakon zajlik a legintenzívebb forgalom (leszámítva az egyes kategóriába tartozó országutakat, de ezek karbantartása nem a megyei tanács feladata). A vonatkozó határozattervezetet ellenvetés nélkül fogadták el a testület tagjai.

Szintén egyhangúlag döntöttek arról, hogy Kovács Ödön megyemenedzsert bízzák meg, hogy képviselje az önkormányzatot a regionális ivóvíz- és csatornaszolgáltató Közüzemek Rt. közgyűlésének rendkívüli ülésén, melynek tárgya a vállalat sepsiszentgyörgyi, Bánki Donát utcai székhelyének eladása. A vásárló a megyeszékhely önkormányzata. Mint ismert, a városvezetés egy nagyobb beruházást – vásárcsarnok, parkolóház, park – tervez megvalósítani a cég szék telephelyét is magában foglaló övezetben, ezért kezdeményezték az adásvételt. A vállalat a Szépmezői Ipari Park szomszédságában alakítja ki új székhelyét. A megyei testület ülésén az Erdélyi Magyar Szövetség képviselője, Fazakas Péter azt javasolta, hogy hasznos lenne, ha a költözést követően a vállalat egy ügyfélfogadó irodát továbbra is fenntartana a városban. Kozsokár Attila, a részvénytársaság vezetője jelezte, az ügyfélfogadó fenntartásával az első pillanattól számoltak, s a városközpontban fogják kialakítani.

A Közművek vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, a rendkívüli közgyűlésre valamikor november közepén kerülhet sor. Előtte a vállalatban részvényes összes önkormányzatnak meg kell hoznia a döntést, kit ruház fel tagjai közül a különleges megbízatással, hogy a közgyűlésben képviselje az illető közigazgatási egységet, és szavazzon az adásvétel kapcsán. Kozsokár Attila arról is tájékoztatott, hogy a székhely megvétele kapcsán a várossal már hosszabb ideje folynak a tárgyalások. Az előírások értelmében az ingatlant csak független szakértői felértékelés után lehet eladni, mind a vállalat, mind a sepsiszentgyörgyi önkormányzat külön-külön elvégeztetett egy-egy felértékelést. A két eredmény elhanyagolható mértékben tért el egymástól, de egy kisebb jogi akadály is került közben, amiért halasztani kellett a további lépéseket. Idén újra megtörtént a felértékelés, így folytathatták az adásvétel folyamatát. Most tartanak ott, hogy a vállalat részvényeseinek jóvá kell hagyniuk a becsült vételárat. Ennek előfeltétele, hogy az öt önkormányzat: a megyei és a sepsiszentgyörgyi mellett a kézdivásárhelyi, kovásznai, bodzafordulói meghozzák az említett döntéseket. Meg kellett ugyanakkor várniuk, hogy a szeptember 27-i helyhatósági választásokat követően az új megyei és városi döntéshozó testületek megalakuljanak. A felmérés szerint az ingatlan becsült értéke 2 794 000 lej – tájékoztatott az igazgató.