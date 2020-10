Börtönbe vonult a képviselőház volt elnöke

Első fokon a Bukaresti Törvényszék Olteanut tavaly decemberben hét év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, ezt most a Bukaresti Ítélőtábla öt évre enyhítette. A korrupcióellenes ügyészség 2016-ban emelt ellene vádat. A vádhatóság azzal gyanúsította Olteanut, hogy 2008-ban, amikor a képviselőház elnöke volt, egymillió euró kenőpénzt fogadott el Sorin Ovidiu Vântu üzletembertől (akit közben többször is elítéltek sikkasztásért és pénzügyi bűncselekményekért), hogy járjon közbe az akkori liberális kormány tagjainál, hogy egy ismert rádiós újságírót, Liviu Mihaiut nevezzék ki a Duna-delta kormányzójává. A román sajtó szerint a 2008 szeptemberében kinevezett Mihaiutól két úszó benzinkút környezetvédelmi engedélyezését várta el Vântu, amit az új kormányzó mandátuma második hetében jóvá is hagyott. Az ügyészség szerint a csúszópénzt egy ciprusi bankból utalták át egy amerikai vállalat bulgáriai számlájára, ahonnan három részletben vették ki készpénzben, és vitték el Bogdan Olteanu irodájába. Az ítélőtábla fenntartotta a törvényszék tavalyi ítéletének azt a pontját, amely értelmében elkobozzák Olteanutól a törvénytelenül kapott egymillió eurót.

Bogdan Olteanu 2004 és 2006 között a Tăriceanu-kormány parlamenti kapcsolatokért felelős minisztere volt, 2006 és 2008 között pedig a képviselőház elnöki tisztségét töltötte be. A liberális politikust 2009-ben a Román Nemzeti Bank alelnökévé nevezték ki. Tisztségéből az után távozott, hogy a korrupcióellenes ügyészség eljárást indított ellene.