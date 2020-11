A New Fashion-ügyről

Következő írásunk

Miután több éven át táncot oktattam az árkosi gyermekeknek, fiataloknak, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy 2019-ben, az ÁRISZ (Árkosi Ifjúsági Szervezet) megalakulásakor engem választottak elnöküknek az ifjak. Elvállaltam, annál is inkább, mert a nagyszüleim révén mindig is árkosinak tartottam magam, 2012 óta a családommal is itt élek.