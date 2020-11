Kérvényezhető a fűtéspótlék Legtöbb öt hónapra igényelhető ebben az évben is a fűtéstámogatás, a kéréseket a közösségfejlesztési igazgatóság Erege utcai irodájában nyújthatják be a sepsiszentgyörgyiek.

A városháza tájékoztatása szerint a lehetőséggel az alacsony jövedelemmel rendelkező személyek, családok élhetnek, ahol az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 750 lejt, és gázzal, fával, esetleg villannyal fűtenek. A pótlékot novembertől március végéig folyósítják a jogosultaknak, s aki már novemberre szeretné megkapni az összeget, annak legkésőbb november 20-áig le kell adnia a szükséges iratcsomót. Mindazok, akik ennél később jelzik igényüket, a decembertől márciusig tartó időszakra kaphatják meg a támogatást.

Az érdeklődőket a szociális igazgatóság székhelyén naponta 9–13 óráig fogadják az önkormányzat munkatársai. További tudnivalók a 0267 312 111-es telefonszámon.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni.

Telefonközpont koronavírusos betegeknek

A családorvosokkal való kapcsolattartást szolgálja a sepsiszentgyörgyi önkormányzat és a megyei Vöröskereszt által létrehozott, október 29-én beüzemelt telefonközpont, amelyet munkanapokon 9–20 óráig tárcsázhatnak az otthoni elkülönítésben levő – tünetmentes vagy enyhe tüneteket mutató – koronavírusos betegek, ha nem tudnak közvetlen kapcsolatba lépni a családorvosukkal.

A 0734 449 915-ös normál díjas telefonszámon a Vöröskereszt önkéntesei válaszolnak, felveszik a beteg adatait, és megpróbálnak kapcsolatba lépni családorvosukkal. A telefonszolgálatra azért van szükség, mert az utóbbi időben több panasz volt arra, hogy nehezen érhetők el a családorvosok, akiknek a jelenlegi rendelkezések értelmében fel kell ügyelniük az otthon tartózkodó koronavírusos betegeket is.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomot, ma Kommandón, kedden Kilyénben és Szotyorban szállítják el a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, üveghulladékot. 5 kg palackért és befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. ♦ Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyit­vatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

GOMBAVIZSGÁLAT. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon jelezhetők.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai Galenus 4. (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Hitvilág

SZENT IMRE-BÚCSÚ GELENCÉN. A gelencei egyházközségnek két temploma van: a 13. század közepén épült Szent Imrének szentelt műemlék templom és a rohamosan növekvő lélekszám miatt szükségessé vált nagyobb templom, amelyet 1853–1899 között építettek. A búcsút november 5-én, csütörtökön tartják. A műemlék templomban 8.30-tól kezdődik a szentmise. A nagytemplomban 11 órától az ünnepi búcsús szentmise főcelebránsa Kerekes László segédpüspök lesz.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzér, 17.20-tól fájdalmas rózsafüzér, 18 órától szentmise Hargitafürdőről, 21 órától a béke rózsafüzére, 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: maria­radio.ro.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az RTT-n ma 8 és kedden 22 órától, az Erdély TV-ben kedden 11.30-tól: Vers. Halottak napjára. Lapszemle. Események-rendezvények. Napok hordaléka: Bodosi Dániel alkotásai. Interjú: Barabás László. Lay Imre visszaemlékezései (I.). A műsor elérhető a brassaimagyaradas.ro honlapon is.

RTV1. Ma 15.10-től: Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. • Halottak napi vers – Markó Béla Kő és könyv című versét Bogdán Zsolt mondja el a Házsongárdi temetőben. • Képzelt Kávéház – A médiában évente legfeljebb egyszer ildomos beszélni a halálról – akkor is csak egy-két napig, november elején. Mindannyian halandóságra születtünk, de tanácstalanok vagyunk olyan élethelyzetekben, amelyek előbb-utóbb minden családban bekövetkeznek – erről a megkerülhetetlen tényről szól B. Nagy Veronika és Sánta Ádám műsorának ismétlése, mely most azért is aktuális, mert a járvány idején a halálról is gyakrabban esik szó.

Mentor-díj kiváló tanároknak és edzőknek

A Közösségért Alapítvány évente tíz olyan tanárt, edzőt, nevelőt díjaz, akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, képeznek, szakköröket vezetnek, versenyeket, találkozókat szerveznek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásuk elindulását; akiknek jelentős szerepük volt tanítványaik életében; tevékenységük során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki. A díj Ioan Nemțoi üvegművész alkotása, valamint 8000 lej pénzjutalom. Bárki nyújthat be december 31-ig online jelölést egyénileg vagy csoportosan a pentrucomunitate.ro/hu/mentor internetes címre.

A Mentor-díjjal szeretnék felhívni a közvélemény figyelmét azokra a tanárokra, nevelőkre, edzőkre, mentorokra, akik tehetséges fiatalokat fedeztek fel, a háttérből segítették tanítványaik első lépéseit, akiknek áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájárult egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához. 2010–2019 között száz Mentor-díjazott volt, köztük Kovászna megyéből Salamon András magyar nyelv- és irodalomtanár (Sepsiszentgyörgy, 2012), Székely Géza képzőművész-tanár (Csernáton–Kolozsvár, 2014), Pető Mária fizikatanár (Sepsiszentgyörgy, 2016), Veres László cselgáncsedző (Kézdivásárhely, 2017).