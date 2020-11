Alpolgármestert választottak Kézdialmáson

Reketes István építkezési vállalkozót választották Kézdialmás alpolgármesterévé a múlt csütörtökön tartott önkormányzati ülésen. Mint arról beszámoltunk, a felső-háromszéki községben érdekes helyzet alakult ki: a helyhatósági választást fölényesen, 74 százalékkal megnyerő Molnár István nem töltheti be a polgármesteri tisztséget, ugyanis az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség összeférhetetlenséget állapított meg esetében.

Kézdialmáson a kilenc önkormányzati képviselő közül négyen jelöltették magukat alpolgármesternek: Cserei Lázár, Jakab Ervin, Lénárt Ervin és Reketes István. A titkos szavazás nyomán Reketes István építkezési vállalkozó öt szavazattal lett Kézdialmás új alpolgármestere, Cserei Lázár két, Jakab és Lénárt pedig egy-egy voksot összesített. Az új alpolgármester múlt csütörtökön letette a hivatalos esküt, másnap pedig átvette hivatalát. Értesüléseink szerint Reketes Istvánt a közeljövőben a kormányhivatal megbízott községvezetőnek nevezi ki a jövő év tavaszán, legkésőbb nyarán sorra kerülő időközi választásokig.

Új voksolásra azért van szükség, mert a Kovászna Megyei Törvényszék október 23-án jogerősen elutasította Molnár István, Kézdialmás megválasztott polgármesterének fellebbezését, amelyet az elöljáró az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség által megállapított összeférhetetlenségi döntés ellen nyújtott be. Érdekesség, hogy a feddhetetlenségi ügynökség által közölt névsoron még mintegy hatvan romániai polgármester neve szerepelt, akikről kimondták: összeférhetetlenség miatt nem tölthetik be a tisztséget. Egyikük mandátumát sem igazolták, ám mintegy ötven esetben elfogadták a benyújtott óvást és semmisnek nyilvánították az alapfokú ítéletet, csak tíz megválasztott elöljáró esetében utasították el a fellebbezést. Molnár István 2021. december 17-éig nem töltheti be a polgármesteri tisztséget, nem indulhat az időközi választásokon, csak 2024-ben lehet ismét községvezető.

Molnár Istvánnak, aki tizenöt évig – a település 2004. március 18-i önállósulásától – vezette az új községet előbb kinevezett, majd négyszer megválasztott polgármesterként, ugyanaz volt a „bűne”, mint az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség által összeférhetetlennek ítélt többi elöljárónak: mivel mezőgazdasággal is foglalkozott, egyéni vállalkozói engedélyt váltott ki, hogy támogatást hívhasson le.