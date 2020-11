Az Ágoston László megyei közegészségügyi igazgató által lapunkhoz eljuttatott vasárnapi tájékoztatás szerint az elmúlt tizennégy napban a megyeközpontban 351 új koronavírus-fertőzést igazoltak, ezzel Sepsiszentgyörgy e tekintetben listavezető, de az ezer lakosra jutó esetszám szerint Zalánpatak áll az élen 8,85-ös járványtani mutatóval, bár itt csupán egy fertőzött szerepel a nyilvántartásban a 113 lakosból. Az elmúlt napokban Baróton emelkedett leginkább a pozitív teszteredményűek száma. Az október 27-i jelentésben az erdővidéki város 13 esettel szerepelt az elmúlt tizennégy nap statisztikájában, vasárnap 24-ről számoltak be, ami a járványmutató lényeges növekedését jelenti, 2,29-ről 4,24-re.

A tegnapi állás szerint két város – Sepsiszentgyörgy és Barót –, valamint tizenöt vidéki település – Zalánpatak, Bélafalva, Sepsiszentkirály, Besenyő, Kilyén, Márkosrét, Dobolló, Kézdimartonos, Kézdiszentlélek, Kökös, Bita, Barátos, Dobollópatak, Páké és Árkos – szerepel azon települések listáján, ahol az ezer lakosra vetített kétheti esetszám meghaladja a 3-at. (Ez Árkos kivételével megegyezik a megyei kormányhivatal tegnap közzétett adataival, annyi a különbség a két tájékoztatás között, hogy a prefektúra a gócpont nélküli adatokat közli, és ebben Árkos nem szerepel, csak a többi említett település.)

A megyei közegészségügyi igazgatóság összesen harminchárom helységről tájékoztat, ahol az említett időszakban új esetet is jegyeztek. Ez azt jelenti, hogy a járvány Háromszék egyre több részében jelenik meg, érdekes módon Bodza-vidékről csak Bodzaforduló szerepel a jelenlegi statisztikában: 6 esettel az elmúlt tizennégy nap alatt. Bár Kézdivásárhelyen és Kovásznán is jelentős számú fertőzöttet jegyeztek az utóbbi két hétben (a céhes városban negyvenhatot, Orbaiszék központjában huszonhatot), de egyik helyen sem érte el az ezer lakosra jutó hármat a vonatkozó mutató.

Összességében az október 31-i adatok szerint az azelőtti tizennégy nap háromszéki statisztikájában 528 új fertőzés szerepel, ami 23,77 százaléka a járvány kezdete óta október 31-ig Kovászna megyében összesen jegyzett 2221 esetnek, ám ez egy nap alatt megdőlt, mivel az Országos Közegészségügyi Intézet adataira alapozva a prefektúra tegnapi tájékoztatása alapján ez a szám 2333-ra emelkedett, mivel szombat déltől vasárnap délig a megyében 112 új fertőzést jegyeztek. Ezzel együtt az említett százalékarány is növekedett.

Lapunk kérdésére Ágoston László igazgató elmondta, ez azért lehetséges, mert márciusban és áprilisban naponta három-négy fertőzés történt, tavasszal rekordnak számított a napi tíz eset, az utóbbi időben azonban folyamatosan ennek ötszörösét, olykor hat-hétszeresét jegyzik. A Háromszék érdeklődésére az intézményvezető elmondta, valóban egyre több háromszéki településen jelenik meg a fertőzés, de nem mindegy, hogy esetenként hány, ezért nem mérvadó az ezer lakosra számított új megfertőződési mutató. Hiszen ha például egyetlen személyről van szó egy faluban, aki idős, többnyire otthon tartózkodik vagy éppen ágyban fekvő, illetve a hivatkozási időszakban a fertőzés miatt kórházban kezelik, akkor nincs esélye annak, hogy találkozzék a helyi közösséggel, nem kell az egész falura kiterjedő korlátozásokat bevezetni. Ha ellenben az óvodát vagy az iskolát érinti, akkor ezt másként kezelik, előfordulhat, hogy az egész tanintézménynek át kell térnie az online oktatásra.

Míg korábban hétfőnként közölték az oktatási intézményekre vonatkozó forgatókönyveket, jelenleg csütörtökön tájékoztatják a megyei tanfelügyelőséget arról, hogy milyen településeken haladja meg a járványmutató a 3-at, ezt továbbítják az óvodáknak és iskoláknak. Ha egy faluban egy-két fertőzöttről tudnak, akiknek nincs közük az óvodához, iskolához, és elszigetelésben tartózkodnak, nem feltétlenül muszáj áttérni a távoktatásra, ezt esetenként vizsgálják – mondotta Ágoston László.

Az a tény, hogy az elmúlt két hétben jegyezték közel negyedét a járvány kezdete óta összesen megfertőződötteknek Kovászna megyében, arra figyelmeztet: a járvány a közösségekben terjed. Ezért az eddiginél is nagyobb a felelőssége egyénenként és közösségként is mindenkinek, hogy betartsa a járvány megfékezésére vonatkozó szabályokat – hangsúlyozta az igazgató.

Mit jelent a vörös forgatókönyv?

A bevörösödött településeken kötelező a maszkviselés minden ötévesnél idősebb lakos számára zárt és nyílt közterületen, ugyanakkor távoktatásra térnek át az oktatási intézmények a következő két hétben. Betiltották a magánrendezvényeket is, a vendéglátó egységek belső tereikben nem szolgálhatják ki az ügyfeleket, erre csupán teraszokon nyílik lehetőség szigorú távolságtartási szabályok mellett, korlátozott számú vendéggel egy asztalnál. A panziók, szállásadók csak saját vendégeiknek szolgálhatnak fel ételt és italt. Szentmisék, istentiszteletek megtarthatók a templomokban és azok külterületén is az érvényben lévő egészségügyi szabályok betartása mellett, zarándoklatokon és hasonló egyházi rendezvényeken azonban csak helybeliek vehetnek részt. Zárt helyiségekben nem engedélyezett a játszóterek és játéktermek tevékenysége, a szabadtéri szabadidős és sporttevékenységek esetében pedig legtöbb 10, nem egy háztartásban élő személy részvétele engedélyezett. Korlátozzák továbbá a köztéri csoportosulásokat is, szabadban legfeljebb hat, nem egy családba tartozó személy közlekedhet csoportban. A járványügyi szűrést minden közintézmény és vállalat esetében kötelezővé tették, ezt az épületbe történő belépéskor kell elvégezni, emellett biztosítani kell a kézfertőtlenítés lehetőségét a személyzet és a látogatók számára egyaránt. A tömegek kialakulásának elkerülése végett a hatóságok javasolják azt is, hogy ahol megoldható, szervezzék át a munkafolyamatokat, részesítsék előnyben a távmunkát, ahol pedig nincs erre lehetőség, ott váltásokban dolgozzanak. Egy korábbi döntésükön enyhítettek a hatóságok, így a sport- és fitnesztermek hétfőtől kinyithatnak, leszögezik viszont, hogy az elrendeltek betartását szigorúan ellenőrzik. (dvk)