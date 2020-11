Migránshajón érkezett Európába a nizzai merénylő

A 21 éves Brahim Ausszaui egy migránsokat szállító hajóval érkezett szeptember 20-án Lampedusára. Azon a napon „ostrom” alatt volt a sziget, több mint harminc migránshajó kötött ki 644 személlyel. Brahim Ausszaui egy húszfős tunéziai csoport tagjaként érkezett. Egy napig a lampedusai Imbriacola táborában volt, utána feltették a Rhapsody karanténhajóra. Több mint két hétig karanténban volt, majd a hajóval a pugliai Bariba szállították, ide október 8-án érkezett meg. Bari migránsközpontjából október 9-én elengedték. A helyi hatóságok azonosították, azonban nem regisztrálták veszélyes személyként. A bevált gyakorlat szerint kiutasítási papírt kapott, amellyel szabadon elhagyhatta a befogadóközpontot. A kiutasítási rendelet értelmében illegális bevándorlóként öt nap alatt el kellett hagynia Olaszországot. Franciaországba önerőből jutott el.

Olaszországban a jobboldali ellenzék a Conte-kormányt vádolja az ügy kapcsán. Matteo Salvini, az ellenzéki, a migrációval szemben szigorú álláspontot képviselő Liga párt vezetője lemondásra szólította fel a belügyminisztert. Luciana Lamorgese azonban visszautasított minden olyan állítást, amely szerint az olasz hatóságok hibásak a nizzai merénylő ügyében. A belügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a nizzai merénylővel kapcsolatban az olasz hatóságok semmiféle figyelmeztetést nem kaptak sem Tunézia, sem a titkosszolgálatok részéről. Szerinte a felelősség éppen a volt belügyminisztert, Matteo Salvinit terheli, mivel a tavaly bevezetett migrációs intézkedések értelmében húszezer, már Olaszországban tartózkodó menedékkérőt fosztottak meg a védelemtől, ők szabályosan utcára kerültek. A Liga párt vezetője „az olasz nép és az európai polgárok nevében” arra a kérdésre vár választ Lamorgesétől, hogy mi lett azzal a további nyolcszáz migránssal, akik a nizzai merénylővel együtt értek partot. A jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke, Giorgia Meloni hozzátette, Luciana Lamorgese szerint a terrorista azért Lampedusára érkezett, mivel ez Európa kapuja: „akkor le kell zárni és ellenőrzés alatt kell tartani ezt a kaput, nem pedig kitárni, ahogy a kormányzó baloldal teszi”. Az olasz belügyminisztérium adatai szerint egyébként idén október végéig 27 190 migráns érkezett tengeren Olaszországba, míg egy évvel korábban ugyanebben a 10 hónapban csak 9533.

Közben Franciaországban hatra emelkedett azon őrizetbe vettek száma, akiknek közük lehet a nizzai Notre-Dame-bazilikában három napja késsel elkövetett, három halálos áldozatot követelő merénylethez – közölték tegnap rendőrségi források. Szombaton őrizetbe vettek két gyanúsítottat egy olyan ember otthonában, akit néhány órával korábban már előállították. Ez utóbbi egy 29 éves tunéziai állampolgár, akit azzal gyanúsítanak, hogy többször is találkozott az elkövetővel, Brahim Ausszau­it. Korábban, még a merénylet napján, csütörtökön őrizetbe vettek egy 46 éves férfit, aki térfigyelő kamerák felvételei szerint előző este az elkövetővel beszélt. Pénteken két másik embert, egy 33 éves és egy 35 éves férfit is őrizetbe vettek, akik szintén közvetlen kapcsolatban álltak a merénylővel és egymással is. Az elkövetőt, a 21 éves tunéziai Brahim Ausszauit még mindig nem tudták kihallgatni: válságos állapotban kórházban ápolják, miután a tett helyszínén a rendőrség éles lövésekkel ártalmatlanította.

Rendőrségi források szerint a tunéziai elkövető kedden érkezett Nizzába, és a térfigyelő kamerák felvételei alapján megállapítható, hogy szerdán feltérképezte a támadás helyszínét.

Brahim Ausszaui – akinek a hazájában köztörvényes bűncselekmények miatt volt már dolga a rendőrséggel – szeptember közepén indult el Tunéziából, Olaszországon keresztül érkezett Franciaországba és illegálisan tartózkodott az Európai Unió területén.