Mivel Romániának évek óta nincs használható velodromja, a hazai pályakerékpáros országos bajnokságnak idén is déli szomszédaink, a bolgárok adtak otthont. Akárcsak egy évvel ezelőtt, a Sepsi-SIC pálya-kerékpározói – Szabó Norbert, Madaras Dániel és Adrian Marcu – most is remek hétvégét tudhatnak magunk mögött, miután hét éremmel öregbítették a háromszéki kerékpársport hírnevét az országban. A sepsiszentgyörgyi zöld-fehér csapatban eredetileg a Hollandiában élő és tanuló Iulian Baciunak kellett volna tekernie Plovdivban, de mivel a jelenlegi járványügyi helyzet nem tette lehetővé azt, hogy Bulgáriába utazzon, együttesünk vészmegoldásként az országos bajnokságra kölcsönvette a Torpedo Zernyest kerékpárosát, Adrian Marcut.

Pénteken keirinben (motorfelvezetéses üldözéses verseny) mérték össze az erejüket a legjobb romániai biciklisek, s a szentgyörgyi Szabó Norbert bezsebelte az első bajnoki címét. A dobogó harmadik fokára csapattársa, Madaras Dániel állhatott fel, a két Sepsi-SIC-es kerekes közé pedig a zernyesti Eduard Grosu ékelődött be, aki a francia Nippo Delko alakulatának színeiben vett részt az országos bajnokságon. Szombaton már csapatban voltak érdekeltek kerékpározóink, akik Szabó Norbert vezényletével megnyerték a sprintet, és másodikok lettek a 4 km-es üldözéses versenyben. Előbbi számban a Bukaresti Steaua első gárdája volt a második, míg a megyeszékhelyi Bartha Csabával a keretben a Steaua II. harmadikként végzett. Az üldözéses viadalban a Steaua I. győzedelmeskedett, míg a fővárosi klub második számú alakulata bronzérmes lett.

Tegnap Szabó és Madaras már az egyéni sprint bajnoki címéért szállt harcba. Norbert a selejtezőkben kitett magáért, és országos csúcsot futott (9.94 mp), majd könnyedén jutott a fináléba. Itt Eduard Grosu ellen kellett felvennie a kesztyűt, ám megbirkózott a feladattal és simán győzött. Akárcsak kei­rinben, ebben a számban is Madaras Dániel állhatott fel a pódium legalacsonyabb fokára. Szabó számára az 1 km-es időfutam zárta a mostani plovdivi szereplést, amelyet kisebb malőr után tudott csak megnyerni. Kerékpározónk a bemelegítés alatt eltörte bringája kormányát, szerencséjére nem esett el, és kapott kölcsön egy másikat, s így is győzni tudott. Második lett Daniel Crista, harmadik a csíkszeredai Novák Eduárd.

„Nagyon elégedett vagyok a teljesítménnyel, ami arra enged következtetni, hogy folyamatosan javul a formám, és ez bizakodásra ad okot a két hét múlva szintén Plovdivban esedékes Európa-bajnokság kapcsán. Ez az országos bajnokság mindenképp remek formaellenőrző volt számomra, és nagyon örvendek a négy bajnoki címnek. Csapatban is jól teljesítettünk, és ennek is örülök” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Norbert, aki a következő két hetét is Bulgáriában tölti, és a román válogatottal készül a pályakerékpáros Eb-re.

„Jó formában érkeztem Bulgáriába, még annak ellenére is, hogy nehezebb körülmények között tudtam, tudtunk készülni az országosra. Jól mentek a dolgok, és elégedett vagyok az eredménnyel. Ha őszinte akarok lenni, azt kell mondanom, hogy lehetett volna jobb is ez a plovdivi vendégszereplésem, de most ez van. Fel a fejjel, és már a következő idényre kell koncentrálnom” – összegezte a hétvége eseményeit Madaras Dániel, akinek ezzel a megmérettetéssel véget ért a 2020-as szezon, és egy hónap pihenő után számára megkezdődik a jövő évre való felkészülés.