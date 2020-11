Háromszékről sem új esetet, sem elhalálozást, sem pozitív eredményű újratesztelést nem jelentettek. Megyénkben mindeddig 2333 eset került nyilvántartásba, az utóbbi két hétre kivetített, ezer lakosra eső fertőzöttségi mutatónk pedig pillanatnyilag 2,73. Északi és déli szomszédainknál jobban állunk: Hargita megyében (ahol 3153 esetnél tartanak, ebből 50 új) 2,98 ez a mutató, Brassó megyében 2,84, keleti szomszédainknál rosszabbul: Bákó megyéből 2,19 ezreléket jelentettek, Buzău megyéből 1,32-őt. Meghaladja az 5 ezreléket a fertőzöttség Szilágy megyében, a 4 ezreléket Kolozs, Szeben, Fehér és Temes megyében, a 3 ezreléket Bukarestben, valamint Maros, Bihar és Arad megyében.

A gyógyultak száma 177 361, kórházban jelenleg 11 702 beteget ápolnak, közülük 916-ot az intenzív osztályon. További 30 083 igazoltan fertőzött személy otthoni, 11 114 pedig intézményes elkülönítésben tartózkodik. A karanténban levők száma 56 ezerhez közelít, zömük – 55 963 személy – lakhelyi karanténban van, csak 15-en intézményesben.

A karanténban levő településekről nincs országos összesítés (mivel az erre vonatkozó döntéseket helyben kell meghozni), a Digi 24 hírtelevízió azonban beszámolt arról, hogy Máramaros megyében már öt falut kellett lezárni a fertőzöttek magas aránya miatt, ebből kettőt hétfőn.

Sok a panasz a távoktatásra

Jelenleg nagyjából egymillió gyermek részesül távoktatásban, amelyre azonban egyre több a panasz (a szülők és a diákok azt állítják, hogy az online órák egy részét nem tartják meg), ezért Monica Anisie oktatási miniszter arra kérte a tanfelügyelőségeket, hogy kövessék jobban ezt a tevékenységet. A következő időszakban a minisztérium és a tanügyi szakszervezetek is ellenőrzéseket fognak végezni. November 2-án országszinten 8797 tanintézményben folyt hagyományos, 5209-ben vegyes, 3830-ban pedig távoktatás. Utóbbiban a főváros is benne van, ahol a fertőzöttségi mutató egy nap alatt 3,78-ról 3,91-re nőtt, ezért a helyi készenléti bizottság úgy döntött, hogy a következő két hétben is zárva maradnak az iskolák és óvodák, emellett pedig a vendéglők, színházak, mozik és kávézók is.

Az oktatási miniszter közölte még, hogy hétfőn a nyolcadikos és az érettségi vizsgatételek is megjelennek a tárca honlapján.

Se felvonulás, se szilveszter

December elsején nem lesznek katonai parádék, és szilveszteri mulatságokat sem lehet szervezni – jelentette ki Ludovic Orban vasárnap. A kormányfő szerint a román nemzeti ünnep ugyan nem marad el, de a járványügyi intézkedések betartásával szervezik meg. „Biztosan nem lesz parádé, így az embereknek sem lesz okuk kivonulni az terekre: sokkal szigorúbb feltételek között fogunk ünnepelni, amely figyelembe veszi, hogy szabad téren legfeljebb 50 személy vehet részt egy eseményen” – szögezte le. Ami az esztendőfordulót illeti, az idén a vendéglői szilveszteri mulatságokat sem engedélyezik: a privát események kategóriájába sorolják ezeket, és így törvénytelennek minősülnek, akárcsak a mostanában egyre népszerűbb, nagy létszámú házi bulik, amelyekért csak a hétvégén 38 500 lejre bírságolt a rendőrség. Aki mégis ki akar mozdulni otthonról, mehet szállodába szilveszterkor is, de partikat hivatalosan nem lehet szervezni.

A kormányfő elmondta: a hónap közepén meg fogják hosszabbítani a vészhelyzeti állapotot Romániában, és ebben a határozatban tisztázzák, hogy miként lehet megünnepelni a december elsejét.